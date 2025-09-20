Capa Jornal Amazônia
Presidente da Torcida Jovem do Flamengo é preso por morte de vascaíno

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu neste sábado Thiago de Souza Câmara Mello, conhecido como "Boinha", presidente da Torcida Jovem do Flamengo. Ele é suspeito de envolvimento na morte de Rodrigo José da Silva Sant'Anna, torcedor do Vasco, ocorrida em 11 de setembro na zona norte da cidade carioca.

A ação faz parte de uma operação da Delegacia de Homicídios da Capital, que cumpriu mandados de prisão temporária e busca e apreensão em diferentes bairros. De acordo com a Polícia Civil, seis pessoas foram detidas até o momento.

Rodrigo, de 36 anos, foi assassinado no dia em que iria acompanhar a classificação do Vasco às semifinais da Copa do Brasil. Ele e outros torcedores foram surpreendidos por integrantes da Torcida Jovem do Flamengo, próximos à estação Oswaldo Cruz, e atacados com fogos de artifício e tiros - uma das balas acertou a cabeça de Rodrigo.

A polícia considera que o crime foi a motivado por razões "fúteis e primitivas". O torcedor deixou a esposa, Thalyta Sant'Anna, e quatro filhos, incluindo um bebê de quatro meses e uma criança com autismo grave.

O Vasco enviou uma coroa de flores ao enterro e prestou homenagens à vítima em São Januário, durante o empate por 2 a 2 com o Ceará, no último dia 14, pelo Campeonato Brasileiro.

Esportes
