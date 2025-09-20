Presidente da Torcida Jovem do Flamengo é preso por morte de vascaíno Estadão Conteúdo 20.09.25 12h13 A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu neste sábado Thiago de Souza Câmara Mello, conhecido como "Boinha", presidente da Torcida Jovem do Flamengo. Ele é suspeito de envolvimento na morte de Rodrigo José da Silva Sant'Anna, torcedor do Vasco, ocorrida em 11 de setembro na zona norte da cidade carioca. A ação faz parte de uma operação da Delegacia de Homicídios da Capital, que cumpriu mandados de prisão temporária e busca e apreensão em diferentes bairros. De acordo com a Polícia Civil, seis pessoas foram detidas até o momento. Rodrigo, de 36 anos, foi assassinado no dia em que iria acompanhar a classificação do Vasco às semifinais da Copa do Brasil. Ele e outros torcedores foram surpreendidos por integrantes da Torcida Jovem do Flamengo, próximos à estação Oswaldo Cruz, e atacados com fogos de artifício e tiros - uma das balas acertou a cabeça de Rodrigo. A polícia considera que o crime foi a motivado por razões "fúteis e primitivas". O torcedor deixou a esposa, Thalyta Sant'Anna, e quatro filhos, incluindo um bebê de quatro meses e uma criança com autismo grave. O Vasco enviou uma coroa de flores ao enterro e prestou homenagens à vítima em São Januário, durante o empate por 2 a 2 com o Ceará, no último dia 14, pelo Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Flamengo Torcida Jovem violência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 SÉRIE B Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa' O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A 19.09.25 22h52