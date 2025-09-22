Capa Jornal Amazônia
Presidente da Portuguesa-RJ come e amassa pizza em preleção para motivar time antes de final

Estadão Conteúdo

A Portuguesa transformou uma provocação da torcida do América-RJ em combustível para motivar o seu time na conquista do título da Copa Rio, neste sábado. Antes do duelo, no vestiário, o presidente Marcelo Barros fez um discurso inflamado lembrando que os torcedores rivais estavam relacionando o nome do clube a uma pizza portuguesa. Durante a preleção, ele comeu e amassou alguns pedaços e o vídeo inusitado viralizou.

"Todo mundo tirando selfizinha, comendo pizza na sexta-feira. Chamando vocês de pizza, querendo comer vocês, engolir vocês. Entra com tesão, com vontade, ou eles vão fazer isso aqui com vocês", disse o dirigente que começou a comer a pizza na frente do elenco.

Barros foi fundo em sua estratégia para motivar o elenco antes do confronto decisivo. "Tem que fazer isso aqui com eles. Amassar eles. Que tem pizza é o c...... Aqui é a Portuguesa. Cem de anos de tradição", bradou o mandatário enquanto amassava vários pedaços da iguaria.

O estímulo do dirigente acabou tendo o efeito esperado. Na partida, disputada neste sábado, no estádio Luso Brasileiro, a Portuguesa cumpriu o seu objetivo e bateu o rival América-RJ, equipe presidida por Romário, pelo placar de 2 a 0 (havia perdido o duelo de ida por 1 a 0).

O gol do título foi marcado nos acréscimos e aumentou ainda mais a euforia da torcida. Após o confronto, mais provocação. Torcedores da Portuguesa levaram caixas de pizza para o campo e festejaram o triunfo ironizando os rivais.

Com a conquista, a equipe da Ilha do Governador ganhou o direito de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. O vice-campeonato deu ao América-RJ uma vaga para jogar a Copa do Brasil do ano que vem.

