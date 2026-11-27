Polícia aponta que jogador do Vasco sabia de plano para assassinar ex-assessor

Caso envolve suspeitas de financiamento do tráfico, tentativa de homicídio e oferta de dinheiro a testemunhas, segundo as investigações

O atacante David Corrêa da Fonseca, do Vasco, conhecido como DVD, sabia de um suposto plano para matar Raphael Marim de Lima, seu ex-assessor. A informação consta no relatório final da Polícia Civil do Espírito Santo, que aponta Edson Vander da Silva Júnior, amigo de infância do jogador, como responsável por planejar o crime.

Segundo a investigação, o plano teria surgido após o rompimento entre David e Raphael, em 2023. Na época, o atleta atribuiu ao ex-assessor um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 700 mil.

O suposto homicídio, porém, não chegou a ser executado. O episódio continua sendo investigado separadamente e não integra a denúncia apresentada contra o jogador por suspeita de financiar o tráfico de drogas e participar de organização criminosa.

Denúncia por tráfico de drogas

O Ministério Público (MP) denunciou David no âmbito da Operação A Tropa. A acusação foi recebida pela Justiça em 29 de outubro. A denúncia tem como fundamento o artigo 36 da Lei de Drogas, que trata do financiamento ou custeio do tráfico, e a legislação sobre organizações criminosas.

Segundo o MP, o atacante teria financiado a estrutura de uma organização criminosa por meio de Edson, incluindo o pagamento de um apartamento utilizado como base para as atividades investigadas. O imóvel está registrado em nome do amigo.

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Nesta quinta-feira (26), a juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo decretou a prisão preventiva de David e de Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral do Vila Nova. Os dois são suspeitos de oferecer dinheiro a testemunhas para que modificassem seus depoimentos.

A decisão representa uma mudança de entendimento da magistrada. Em outubro, ela havia negado o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil, além de não acolher a solicitação de bloqueio de até R$ 12,1 milhões em bens.

Na ocasião, a juíza afirmou que não havia "demonstração concreta de seu envolvimento nos atos de ameaça ou intimidação de testemunhas". Em substituição à prisão, determinou que David comparecesse mensalmente à Justiça, não mantivesse contato com investigados e testemunhas e entregasse o passaporte.

A nova decisão considerou elementos obtidos após a perícia no celular do jogador e novos depoimentos. Para a magistrada, as informações revelaram uma situação "substancialmente distinta", com indícios de oferta de dinheiro a testemunhas.

O que David disse?

Em depoimento à Polícia Civil, em 1º de outubro, David afirmou que Edson não era seu assessor, mas um amigo de infância que ajudava em questões pessoais e familiares. O jogador também declarou que nunca soube de um possível envolvimento dele em atividades criminosas.

Sobre Raphael, disse que o ex-assessor o ajudou no início da relação profissional, mas posteriormente teria se aproveitado da confiança recebida. David atribuiu o prejuízo de aproximadamente R$ 700 mil a problemas relacionados ao Imposto de Renda e ao suposto uso de sua empresa em benefício próprio.

O atacante afirmou que rompeu a relação com Raphael em 2023 e disse desconhecer qualquer envolvimento do ex-assessor com drogas ou armas. Também declarou não saber o motivo da desavença entre Edson e Raphael.

A defesa de David nega a participação do jogador em atividades criminosas. Os advogados afirmam que ele cumpriu as medidas determinadas pela Justiça e apontam contradições nos relatos das testemunhas.

Como começou a investigação contra David?

A apuração teve início após uma tentativa de homicídio registrada em 15 de março de 2024, no bairro Novo Porto Canoa, na Serra, no Espírito Santo. Na investigação, a Polícia Civil apontou Edson como suposto mandante e Ruan como executor. Raphael não é acusado de participação nesse crime.

Edson e Ruan foram presos em 20 de agosto de 2024, em um apartamento que, segundo a denúncia, pertenceria de fato a David, embora estivesse registrado em nome do amigo. As provas reunidas no inquérito, incluindo informações extraídas do celular de Edson, contribuíram para a abertura da Operação A Tropa.

Em 31 de agosto de 2024, policiais realizaram buscas em endereços ligados a David, inclusive no Centro de Treinamento do Vasco, e a Hayner, em Goiás. Na ocasião, a Justiça também havia determinado a prisão temporária de Edson, Ruan, Raphael e Arildo.