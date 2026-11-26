A Justiça do Espírito Santo decretou a prisão preventiva do atacante David Corrêa, do Vasco, e do lateral-direito Hayner William Monjardim, que defendeu o Paysandu em 2017 e atualmente atua pelo Vila Nova-GO. A decisão foi tomada no âmbito da Operação A Tropa, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e armas.
De acordo com as informações divulgadas nesta quinta-feira (26), a medida judicial está relacionada à suspeita de que os dois jogadores tentaram interferir no andamento das investigações, por meio de ameaças e ofertas de dinheiro a testemunhas para que modificassem ou deixassem de prestar depoimentos.
As novas acusações surgiram após a análise de conversas encontradas em aparelhos celulares e depoimentos colhidos durante a investigação. Segundo a decisão judicial, os elementos reunidos apontariam tentativas de intimidação de pessoas envolvidas no processo.
A decisão foi assinada pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra. Entre os elementos considerados estão conversas trocadas pelos atletas entre os dias 28 e 31 de julho. Em uma das mensagens, David teria confirmado que ofereceu dinheiro para que uma pessoa deixasse de falar sobre um dos investigados. Segundo depoimentos apresentados à polícia, a quantia oferecida teria sido de aproximadamente R$ 5 mil.
As conversas também apontam que Hayner teria sugerido a possibilidade de enviar alguém para assaltar uma testemunha e tomar seu telefone celular, numa tentativa de impedir o acesso a possíveis provas. Outras mensagens atribuídas ao lateral continham frases de ameaça contra pessoas que haviam prestado depoimentos considerados desfavoráveis ao grupo investigado.
Histórico da investigação
A Operação A Tropa foi deflagrada em agosto deste ano pela Polícia Civil do Espírito Santo e apura a atuação de uma organização criminosa com suspeita de envolvimento em tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.
Na primeira fase da operação, David e Hayner foram alvos de mandados de busca e apreensão. O atacante do Vasco já respondia a um processo por suspeita de financiar o tráfico de drogas e integrar organização criminosa. Com o aditamento da denúncia apresentado pelo Ministério Público, ele também passou a responder por obstrução de investigação.
Hayner, por sua vez, foi incluído no processo nesta quinta-feira (26), pelo mesmo crime. Até então, o lateral não era réu na ação penal. A Justiça considerou que os elementos apresentados apontavam uma possível participação direta do jogador nas tentativas de interferência sobre testemunhas.
Passagem pelo Paysandu
O lateral-direito vestiu a camisa bicolor na temporada de 2017, quando disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 22 partidas e um gol marcado pelo Papão. Naquele ano, o jogador também participou da campanha que terminou com o título do Campeonato Paraense, conquistado diante do Remo, além do vice-campeonato da Copa Verde. Atualmente, Hayner defende o Vila Nova-GO, emprestado pelo Santos. Já David atua pelo Vasco da Gama.