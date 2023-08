Pilotos morrem em acidente grave durante disputa Moto 1000 GP no Paraná

Durante a etapa de Cascavel, no Paraná, da disputa da Moto 1000 GP, um acidente grave ocasionou a morte de dois pilotos, no último domingo (27). A batida ocorreu na primeira volta da corrida.

Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, de 42, percorriam a pista de moto quando André caiu no meio do asfalto. Na tentativa de sinalizar o ocorrido aos outros pilotos, André levantou a mão, mas Érico não conseguiu desviar e acertou André.

Os profissionais foram atendidos no local e encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Os pilotos disputavam o torneio no Autódromo Zilmar Beux. A organização do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade anunciou o cancelamento de todas as atividades que estavam programadas para o dia do acidente.

“Infelizmente um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram”, ressaltou a organização em nota.

Quem eram os pilotos?

Apesar do mesmo sobrenome, não há parentesco entre os dois. Nas redes sociais, o pernambucano Érico expõe imagens de corridas de motos de anos anteriores. O piloto era o atual 7º colocado na classificação geral do campeonato do Moto1000GP. Ele deixa um filho, de cinco anos.

André era natural de São Paulo e foi campeão das categorias 600cc Pro e 1000cc Evo da SuperBike Brasil. Ele teria começado a correr provas de motovelocidade em 2011, já com 30 anos.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)