Série C: com mudança no gol, Paysandu é escalado para jogo contra o Operário-PR

O Paysandu já está definido para o jogo de logo mais, contra a equipe do Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O técnico Marquinhos Santos promoveu apenas uma mudança no time, em relação ao jogo passado. Gabriel Bernard, que havia dado lugar a Alan Bernardon, retornou à titularidade. Os dois times jogam a partir das 19 horas e você acompanha o jogo na cobertura Lance a Lance de O Liberal.

