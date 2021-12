Presente de Natal! Paysandu anuncia meia Ricardinho para a temporada 2022

O Paysandu anunciou oficialmente o meia Ricardinho, de 36 anos. O jogador, que estava no Botafogo-RJ, era o grande alvo da diretoria bicolor para ser a referência do meio de campo do time na temporada 2022.

Nas redes sociais, o clube postou um símbolo que remete à condição de maestro do meia. O Papão escreveu: “o (camisa) 8 chegou”. Os comentários, em geral, elogiam a aquisição, considerada ousada no mercado.

Em vídeo enviado pelo Paysandu, Ricardinho manda um recado direto para a torcida bicolor. “Estou muito feliz em fazer parte deste grande clube. É o maior campeão da Amazônia”, afirma. “Estou motivado para buscar os objetivos, que são o tri do estadual e o acesso à Série B no final do ano”, considerou. “Todo mundo voltado para essa visão do clube. Vamos juntos fazer história”, finalizou.

Na última segunda (20), o empresário do meia negou que o jogador tinha recebido propostas para atuar no Paysandu na próxima temporada. No entanto, a negociação já estava avançada. Ricardinho não renovou com o Botafogo. Em 2021, o meia disputou 19 partidas e não marcou nenhum gol.

Ricardinho é um jogador com bastante rodagem pelo futebol brasileiro. O grande momento da carreira do jogador, no entanto, foi quando ele defendeu as cores do Ceará. Foram sete temporadas pelo clube nordestino, entre 2013 e 2020. Com a camisa do Vovô, Ricardinho marcou 39 gols em mais de 300 jogos pelo clube.