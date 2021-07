Paysandu realiza concurso cultural para escolher a nova roupagem de seu mascote

O Paysandu lançou um concurso cultural para seu torcedor desenhar a nova roupagem de seu mascote Lobo. Serão três imagens selecionadas e colocadas para votação pela torcida bicolor. O anúncio do design escolhido será feito no dia 30 de julho.

A ação é do Departamento de Comunicação e Marketing do clube em conjunto com a marca Lobo. As imagens criadas devem ser postadas no Instagram em perfis abertos, usando a hashtag #mascotebicolor. Os três modelos mais votados serão anunciados no dia 20 de julho, no perfil oficial do Paysandu. No mesmo dia, iniciará a votação para escolher o grande vencedor. Todos os modelos devem seguir o artigo 13 do estatuto do clube.

"Art. 13 - O mascote oficial do Paysandu é o Lobo, podendo ser representado nas mais diversas formas, inclusive como o próprio "Bicho Papão", personagem criado pelo jornalista Everardo Guilhon em 1948, para homenagear o Esquadrão de Aço."

Para conferir o regulamento na integra e outras informações do concurso, clique aqui.

O grande vencedor do concurso irá receber do Papão os seguintes prêmios: tour no Estádio da Curuzu; kit exclusivo do Paysandu com camisa oficial de jogo, anuidade em um plano de cadeira do programa Sócio-Bicolor, além do valor de R$ 2.500,00 em dinheiro.