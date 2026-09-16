Nico chega ao Paysandu motivado para estreia e reação na Série C

Novo reforço do Paysandu para a reta final da Série C, o atacante uruguaio Nico Schiappacasse está ansioso para fazer sua estreia com a camisa bicolor. Apresentado nesta quarta-feira (16), o jogador de 25 anos já treina com o elenco e pode ser relacionado para o confronto contra a Inter de Limeira, domingo, na Curuzu.

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Nico chega ao Papão após um período de espera para resolver sua situação com o Amazonas. Segundo ele, a possibilidade de defender o Paysandu aumentou a ansiedade para voltar a campo. “Estava ansioso quando o presidente me ligou. Eu já queria vir para cá jogar. O Paysandu é uma equipe muito grande, com história. Estou com muita gana de enfrentar esse novo desafio”, afirmou.

O atacante também falou sobre a expectativa de jogar diante da Fiel. Acostumado a atuar com estádios cheios, como no Peñarol, ele disse gostar da pressão e espera sentir o apoio da torcida na Curuzu.

“A ansiedade é muita. Quero ver a torcida alentando, animando o time. Já estou acostumado a jogar assim, com pressão. Para mim, é bom jogar assim. Estou com muita ansiedade para estar à disposição do professor”, disse.

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Recém-chegado a Belém, Nico já percebeu a força da torcida do Paysandu. Nas ruas e nas redes sociais, o uruguaio conta que vem recebendo mensagens de apoio. “É diferente do Amazonas. Você vai na rua e já vê todo mundo com a camisa do Paysandu. Isso, para o jogador, é muito importante”, afirmou.

Com sete gols pelo Amazonas nesta Série C, o atacante chega cercado pela expectativa de ajudar o Papão na busca pelo acesso. Ele, porém, prefere colocar o objetivo coletivo acima de qualquer marca individual. “Meu propósito é jogar no fim de semana. Passo a passo. Não tenho meta pessoal. Para mim, é mais importante que o Paysandu vá para a Série B.”

Após duas derrotas no quadrangular decisivo e a mudança no comando técnico, Nico acredita que o time pode reagir já contra a Inter. “Acho que a gente trocou a atitude. Estou percebendo que a gente está com muita gana de enfrentar esse jogo. Tenho certeza de que vamos deixar tudo para ir para a Série B”, afirmou. Ao final, resumiu a expectativa para a estreia: “Bora, Paysandu!”.