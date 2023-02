Executivo do Itupiranga critica árbitro, cita Remo e Paysandu e dispara: ‘São tendenciosos’

Depois da vitória do Paysandu sobre o Itupiranga, a comissão técnica e dirigentes do Crocodilo foram ao campo reclamar da arbitragem de Joelson Nazareno Ferreira Cardoso.

Já nas redes sociais, o executivo de futebol do clube, Vinícius Pacheco, definiu a atuação dos profissionais do apito como 'uma vergonha!'. Além disso, fez um apelo sobre 'dar chance a uma nova safra de árbitros'.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o dirigente que explicou sobre a insatisfação: "Não é de hoje que árbitros são tendenciosos. O Joelson para o Paysandu e Gustavo Ramos Melo para o Remo. É verídico, em muitas situações pode se mostrar. Não adianta trocar os gestores se não trocar o produto. A qualidade vai ser a mesma", disparou.

Vinícius Pacheco também usou as redes sociais para criticar a arbitragem (Reprodução / Instagram)

Sobre a possibilidade de entrar com uma representação contra a arbitragem, Vinícius Pacheco confirmou e questionou vários lances capitais da partida da última quinta-feira (9):

"Estamos avaliando com jurídico. O pênalti [sofrido por Mário Sérgio], a expulsão [do Lukinhas], o primeiro amarelo do Lukinhas. Não deu amarelo ao Bruno Alves. Não deu amarelo ao Naylhor", concluiu.