Paris Saint-Germain e Arsenal vencem e garantem vaga nas quartas de final da Champions League Estadão Conteúdo 17.03.26 19h13 Paris Saint-Germain e Arsenal garantiram vaga nas quartas de final da Champions League, nesta terça-feira, com vitórias sobre Chelsea e Bayer Leverkusen, respectivamente. Os franceses foram impiedosos e marcaram 3 a 0, em Londres, depois de 5 a 2 em casa. Já o Arsenal, em seu estádio, mostrou força para marcar 2 a 0, superando o rival alemão após 1 a 1 na Alemanha. O Paris Saint-Germain vai encarar nas quartas de final o vencedor do duelo entre Galatasaray e Liverpool, que jogam nesta quarta-feira. Já o Arsenal terá o embalado Sporting, que conseguiu virada espetacular sobre o surpreendente Bodo/Glimt. As partidas de ida serão dia 7 de abril. O Paris Saint-Germain não deu chances de reação para o Chelsea, que precisava descontar o prejuízo de 5 a 2 no duelo na capital francesa. Com 15 minutos, Kvaratskhelia e Barcola já aumentaram a vantagem do atual campeão europeu. Com 30 minutos do primeiro tempo, a torcida francesa presente ao Stanford Bridge cantava 'olé' a cada troca de passes, diante de uma equipe inglesa atordoada. No segundo tempo, o Chelsea voltou com a intenção de pelo menos diminuir o prejuízo, mas no contra-ataque o PSG marcou o terceiro gol com forte chute de Mayulu, aos 17 minutos. A torcida do Chelsea começou a ir embora do estádio, enquanto os fãs franceses foram à loucura. Ao final do jogo, a sensação do time francês era de revanche pela perda da Copa do Mundo de Clubes, ano passado, nos Estados Unidos, com o placar agregado de 8 a 2. Em Londres, a impressão que dava no início do jogo era de que o Arsenal tinha a certeza de obter a vaga em casa, mas o goleiro Blaswich foi um grande obstáculo com pelo menos duas grande defesas no primeiro tempo. Aos 36 minutos, o momento de alívio dos ingleses quando Èze acertou um belo chute de virada de fora da área para abrir o placar. No segundo tempo, a disputa pela vaga estava aberta até os 18 minutos, quando Rice fez o segundo gol do Arsenal, em mais um belo chute, definindo praticamente a vitória inglesa. O Bayer ainda ameaçou aos 42 minutos, mas o goleiro Raya fez grande defesa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Arsenal Bayer Leverkusen Chelsea Patis Saint-Germain COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS 17.03.26 18h26 FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 FUTEBOL Remo pega o Flamengo no Maracanã pela Série A; última vitória azulina no estádio foi há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão 17.03.26 15h42 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 Baixa Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17) 17.03.26 12h57