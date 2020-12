Palmeiras se reapresenta com reforços no ataque para semifinal da Copa do Brasil

Após ganhar o domingo de folga, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (21), na Academia de Futebol, para iniciar a preparação para o importante duelo diante do América-MG, nesta quarta-feira (23), no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil 2020.

As grandes novidades na atividade foram as presenças de Luiz Adriano e Rony em parte da atividade comandada por Abel Ferreira. O camisa 11 foi preservado do último compromisso alviverde, mas deve ser relacionado para enfrentar o Coelho.

Já o atacante Luiz Adriano, recuperado da lesão muscular na coxa direita, treinou mais uma vez sem limitações e também pode voltar ao Verdão após oito partidas de molho.

Luiz Adriano se prepara para retornar ao Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Patrick de Paula e Alan Empereur fizeram atividades separadas dos demais e, em fase final de transição física, estão perto de retornarem aos treinos com os demais companheiros.

Na atividade de mais de uma hora e meia, Abel Ferreira e seus auxiliares dividiram o elenco em grupos, e fizeram atividades técnicas e táticas em campo reduzido, fortalecendo principalmente as saídas de bola na defesa e a agressividade vertical no ataque.

O Palmeiras finaliza, nesta terça-feira (22), às 16h (horário de Brasília), a preparação para encarar o América-MG na busca pelo tetra da Copa do Brasil.