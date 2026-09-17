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Onde assistir Flamengo x Independiente del Valle? Veja horário e escalações dos times!

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final

O Liberal

Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2026. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+.

O Flamengo chega ao confronto com vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, em Quito, no Equador. Com o resultado, o time brasileiro avança às semifinais em caso de vitória, empate ou derrota por até um gol de diferença.

O Independiente del Valle precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Se vencer por três ou mais gols, a equipe equatoriana garante a classificação no tempo normal.

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A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Pereira (Danilo), Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Gonzalo Plata), Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).

Já o Independiente Del Valle deve ir a campo com Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke, Layan Loor; Alcivar, Hugo Quintana, Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Djorkaeff Reasco.

Flamengo x Independiente del Valle: onde assistir

• Data: 17 de setembro
• Horário: 21h30 (de Brasília)
• Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
• Transmissão: ESPN e Disney+

A disponibilidade da transmissão pelo Disney+ pode variar conforme o plano contratado.

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