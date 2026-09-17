Onde assistir Flamengo x Independiente del Valle? Veja horário e escalações dos times! Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final O Liberal 17.09.26 20h30 Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2026. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+. O Flamengo chega ao confronto com vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, em Quito, no Equador. Com o resultado, o time brasileiro avança às semifinais em caso de vitória, empate ou derrota por até um gol de diferença. O Independiente del Valle precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Se vencer por três ou mais gols, a equipe equatoriana garante a classificação no tempo normal. VEJA MAIS Memphis tem aproveitamento de apenas 40% em pênaltis no Corinthians Com a falha recente na Libertadores, o camisa 10 corintiano soma 3 erros em 5 tentativas e preocupa a torcida Memphis gera até multa ao Corinthians em noite sofrida e vê relação com torcida estremecer A Conmebol obriga todos os jogadores a passarem pelo espaço de contato com a imprensa após os jogos da Libertadores A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Pereira (Danilo), Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Gonzalo Plata), Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro). Já o Independiente Del Valle deve ir a campo com Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke, Layan Loor; Alcivar, Hugo Quintana, Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Djorkaeff Reasco. Flamengo x Independiente del Valle: onde assistir • Data: 17 de setembro • Horário: 21h30 (de Brasília) • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro • Transmissão: ESPN e Disney+ A disponibilidade da transmissão pelo Disney+ pode variar conforme o plano contratado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Libertadores 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Qual pode ser o imediato efeito Carpini? 17.09.26 19h00 FUTEBOL Thiago Carpini é apresentado no Remo e quer time mais corajoso na luta contra o rebaixamento Novo treinador afirmou que o time precisa de uma postura mais atenta em campo 17.09.26 13h43 FUTEBOL Remo: Tonhão explica a falta de mais contratações na janela de transferência Tonhão afirmou que não iria trazer jogador por trazer, mas sim atletas comprometidos com o clube 17.09.26 12h59 FUTEBOL Presidente do Remo mantém confiança na permanência na Série A: 'Ninguém jogou a toalha' Tonhão relembrou dificuldades enfrentadas pelo clube até chegar à elite e afirmou que o objetivo segue sendo escapar do rebaixamento 17.09.26 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Libertadores Flamengo passa sufoco, mas empata com Independiente del Valle e está na semi da Libertadores O Flamengo não mostrou aquele futebol que a torcida está acostumada, muito menos foi competitivo, acumulando erros e deixando o jogo nas mãos dos equatorianos 17.09.26 23h47 FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30