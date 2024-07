Olimpíadas 2024: veja os resultados da madrugada deste domingo (28/07) dos Jogos de Paris

As Olimpíadas de Paris entram no quarto dia de competições neste domingo (28), com destaques no handebol feminino e no futebol feminino. Rayssa Leal fez sua estreia no skate street feminino, com boas chances de alcançar o pódio. Além disso, a programação inclui a estreia da ginástica artística feminina e a participação dos brasileiros no boxe. Confira os resultados da madrugada!

Resultados da madrugada de domingo (28) dos Jogos Olímpicos 2024:

Skate Street

O Skate Street começou logo cedo às 7h (horário de Brasília). A final valendo medalha de ouro começa um pouco mais tarde, a partir de 12h.

Handebol Feminino

04h00 – Brasil 24 x 25 Hungria

Outros Esportes

04h00 – Itália 3 x 1 República Dominicana (Vôlei feminino)

