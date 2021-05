'No planeta Conmebol não tem Covid', ataca Galvão Bueno diante de ações da entidade em relação à pandemia

Galvão Bueno não poupou palavras ao criticar a Conmebol sobre a decisão de manter jogos na Argentina, país convivendo com surtos de Covid-19. No programa "Bem, Amigos!" desta segunda-feira, no SporTV, o apresentador classificou a entidade como irresponsável e ainda abordou a insistência da organização em realizar a Copa América na Colômbia. Nas últimas semanas, protestos tomaram conta do país contra o governo e a competição.+ Confira a classificação dos grupos da Libertadores!

- O Fantástico de ontem exibiu uma reportagem sobre extraterrestres. A pergunta é: existe vida fora do nosso planeta? Quer saber, depois do que eu vi acontecer no futebol sul-americano eu posso garantir que sim. Existe vida fora do planeta. Eu vou até dizer o nome deste planeta. Um planeta com éticas, ideias e lógicas próprias. É o planeta Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol - disse Galvão.

- O Fluminense chegou hoje na Argentina para jogar amanhã contra o River Plate pela Libertadores. Se o adversário do River fosse o Boca, não ia ter jogo. Porque o governo Argentino que decretou lockdown, proibiu o futebol de acordo com AFA, a Associação de Futebol da Argentina. Então, não tem futebol na Argentina até o dia 30 de maio. Afinal, a pandemia atingiu números alarmantes e jamais vistos por lá. Mas a Argentina fica no planeta terra. Como a Conmebol vive em outro, vai ter jogo - completou o apresentador.

Em seguida, afirmou que a Conmebol vive em um planeta onde "não morre ninguém" e recebeu elogios do comentarista Casagrande.

- Quer mais? A Colômbia vivendo dias de ebulição social e povo nas ruas, pediu para a Copa América ser adiada de junho para novembro. Mas o planeta Conmebol disse não. Como a Argentina também é sede, a Conmebol garantiu que vai ter Copa América seja na Argentina ou em outro lugar. Mas acabou por definir que vai ser na Argentina. E a Copa América começa daqui a 20 dias. Porque no planeta Conmebol não tem Covid-19. Não morre ninguém. A empatia passa longe dos seus dirigentes. O planeta Conmebol, aliás, deveria ter outro nome. Planeta irresponsabilidade - criticou Galvão Bueno, comunicador vacinado contra a Covid-19