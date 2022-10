Morre Éder Jofre, brasileiro que foi um dos maiores pugilistas de todos os tempos

Éder Jofre, reconhecido como um dos maiores campeões do boxe no Brasil, morreu neste domingo (2) em Embu das Artes, na Grande São Paulo, aos 86 anos. A morte ocorreu às 2h20 deste domingo, confirmou a filha dele, Andre Jofre, sem dar maiores detalhes sobre a causa do falecimento.

Ex-pugilista, Éder Jofre passou a ganhar notoriedade, em 1953, em São Paulo, quando venceu a Forja dos Campeões. Em 1958, acabou campeão brasileiro dos galos (até 54 quilos). Depois venceu o sul-americano dos galos (1960) e também conquistou o seu principal mundial na categoria, pela AMB (Associação Mundial de Boxe), naquele mesmo ano.

Em 1962, unificou o título dos galos. Em 1973 conquistou mais um título mundial, desta vez já em outra categoria, como peso pena (até 57 quilos), pelo Conselho Mundial de Boxe.

Desde 1992 Eder Jofre integrava o Hall da Fama do Boxe - justamente pela sua importância para a modalidade esportiva. Ele também foi eleito o nono melhor pugilista de todos os tempos.

O atleta sofria de demência pugilística - a chamada Encefalopatia Traumática Crônica, doença relacionada as golpes na cabeça e que também afeta jogadores de futebol americano.

Torcedor do São Paulo Futebol Clube, Éder Jofre recebeu homenagem de seu time do coração. Foi nas instalações do clube que o pugilista começou no esporte, aprendendo com o próprio pai, Kid Jofre, também ex-pugilista.