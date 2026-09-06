Mirassol vira contra o Coritiba, desencanta após 5 jogos no Brasileirão e se mantém fora do Z-4 Estadão Conteúdo 06.09.26 13h32 O Mirassol se reabilitou em grande estilo no Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, visitou o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR), e venceu por 2 a 1, de virada. Após Pedro Rocha abrir o placar, o time paulista reagiu com Gustavo Mosquito e Bruno Santos, todos no segundo tempo. A partida, acompanhada por mais de 26 mil torcedores, foi válida pela 26ª rodada. O Mirassol teve três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos antes deste domingo. A sequência teve adversários complicados: dois jogos contra o Flamengo, além de Palmeiras e Cruzeiro. O time chegou a 28 pontos e garantiu mais uma rodada fora do Z-4, em 16º lugar. Além disso, voltou a vencer como visitante após quase cinco meses: a última e única até então tinha sido em 19 de abril, quando fez 2 a 1 no Internacional em Porto Alegre (RS). O Coritiba, que vinha de duas vitórias seguidas, volta a perder após quatro jogos, permanecendo com 37 pontos. O time paranaense almejava seguir perto do G-4, fechado pelo Fluminense, com 45 pontos, após vencer o Vasco por 1 a 0 no sábado. O Coritiba foi o primeiro a assustar quando JP Chermont ficou com a bola na direita e chutou cruzado, muito forte. A bola desviou levemente em Reinaldo, mas Alex Muralha voou para desviar para escanteio. O Mirassol respondeu com Eduardo, que cobrou falta com perigo, mas por cima. Na parte final, o Coritiba quase marcou um golaço. Pedro Rocha limpou bem na meia-lua e chutou no lado esquerdo, buscando o ângulo. A bola passou muito perto. O Mirassol tentou devolver na mesma moeda, com chute de fora da área de Wallisson, mas sem tanto perigo. Diferentemente do primeiro tempo, a etapa final foi bem mais movimentada e com chances. Eduardo quase abriu o placar para o Mirassol, quando aproveitou rebote e deslocou o goleiro. Entretanto, Jacy tirou quase em cima da linha. Depois, Reinaldo foi acionado dentro da área, na esquerda, e chutou cruzado, mas a bola explodiu na trave. Aos 15, porém, quem marcou foi o Coritiba. JP Chermont cruzou da direita e a bola ficou com Fabinho, que chutou cruzado. Pedro Rocha apareceu na pequena área para completar e fazer 1 a 0. Mas, a vantagem durou apenas três minutos porque o Mirassol empatou aos 18. Igor Formiga ficou com sobra na direita da meia-lua e arriscou chute rasteiro de esquerda. No meio do caminho, o atacante Gustavo Mosquito desviou e deixou tudo igual. O Coritiba seguiu pressionando e quase fez mais um em jogada de falta ensaiada. Após toque curto, Pedro Rocha chutou muito forte e a bola explodiu em Alex Muralha. No rebote, Rodrigo Moledo mandou para fora. O Coritiba até balançou a rede após escanteio e cabeçada de Felipe Jonatan, mas o VAR pegou impedimento de Maicon no lance. Ele não tocou na bola, mas impediu que Denilson pudesse fazer o corte. Na reta final, Igor Formiga recebeu cruzamento na área e cabeceou cruzado, mas Pedro Morisco salvou o Coritiba. Aos 38, porém, o goleiro não conseguiu evitar a virada paulista. Igor Formiga iniciou a jogada no meio-campo, limpando o marcador e dando passe longo para Bruno Santos. O atacante invadiu a área na direita, deixou o marcador no chão e chutou colocado no canto oposto para fazer 2 a 1. No último lance, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Coritiba, mas anulou a marcação após revisão no VAR, confirmando a vitória do Mirassol. Na 27ª rodada, o Coritiba terá um importante compromisso, pois fará o clássico com o Athletico. Eles se enfrentam na sexta-feira, às 21h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O Mirassol joga no domingo, às 16h, quando recebe o Vitória no José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). FICHA TÉCNICA CORITIBA 1 X 2 MIRASSOL CORITIBA - Pedro Morisco; JP Chermont (Felipe Jonatan), Rodrigo Moledo, Jacy (Maicon) e Bruno Melo; Thiago Santos (Vitor Tissi), Sebastián Gómez e Fabinho (Josué); Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes (Paulo Roberto). Técnico: Fernando Seabra. MIRASSOL - Alex Muralha; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Wallisson (Gustavo Cazonatti), Denilson (Chico Kim) e Eduardo (Gabriel Knesowitsch); Gustavo Mosquito (Fernandinho), Bruno Santos e Alesson (Shaylon). Técnico: Rafael Guanaes. GOLS - Pedro Rocha, aos 15, Gustavo Mosquito, aos 18, e Bruno Santos, aos 38 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - JP Chermont e Thiago Santos (Coritiba); João Victor, Denilson e Daniel Borges (Mirassol). ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). PÚBLICO - 26.100 pagantes (26.209 presentes). RENDA - R$ 804.278,50. LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). 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