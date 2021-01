Milan vence o Torino nos pênaltis e vai às quartas da Copa da Itália

O Milan está classificado para as quartas de final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, o time rossonero recebeu o Torino, que foi seu último rival no Campeonato Italiano no final de semana, e venceu nos pênaltis por 5 a 4 após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.

Milan está classificado (Foto: MIGUEL MEDINA / AFP)

MILAN MELHOR

O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Milan fez praticamente um treino de ataque contra defesa na etapa final. Os rossoneros chegaram a mandar duas bolas na trave, mas não conseguiram balançar as redes do goleiro Milinkovic-Savic, que foi o melhor em campo pelo Torino.

SEGURANDO AS PONTAS

Na prorrogação, novamente o Milan foi melhor enquanto o Torino apenas tentou não levar um gol para forçar a disputa por pênaltis. A estratégia deu certo e o jogo chegou ao final ainda em 0 a 0.

PÊNALTIS

Nas penalidades máximas, o goleiro Tatarusanu pegou a cobrança do venezuelano Tomás Rincón e os rossoneros não desperdiçaram nenhuma cobrança. Kessié, Theo Hernández, Tonali, Romagnoli e Çalhanoglu fizeram os gols para o Milan. Belotti, Lukic, Lyanco e o goleiro Milikovic-Savic marcaram para o Torino.

SEQUÊNCIA​O Milan volta a campo na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Italiano. O adversário será o Cagliari, fora de casa, às 16h45 (de Brasília). O Torino, por sua vez, enfrenta o Spezia, no sábado, em casa.