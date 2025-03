Michel Augusto conquista medalha de prata para o Brasil no Grand Slam de Tbilisi de judô

O judô brasileiro começou o primeiro dia de competições no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, da melhor maneira: com atleta no pódio. Nesta sexta-feira, o ligeiro Michel Augusto (até 60 kg), de apenas 20 anos, fez boa campanha e avançou à final do torneio. Na decisão, diante do francês Luka Mkheidze, ele acabou ficando com a prata.

"Estou muito feliz com meu desempenho. Essa foi minha segunda medalha internacional do ano, e a primeira em Grand Slam. Achei a competição muito forte em todas as lutas. Deixei a medalha de ouro escapar, mas vou continuar treinando e dando meu melhor para, nas próximas, ser campeão", disse o atleta.

Cabeça-de-chave número dois da categoria, Michel pegou bye na primeira rodada e estreou direto nas oitavas de final, ao vencer o austríaco Vache Adamyan por ippon. Na luta seguinte, pelas quartas, ele passou pelo francês Enzo Jean com um yuko, e na semi venceu o anfitrião Tornike Maziashvili por waza-ari.

Na decisão, o brasileiro começou atrás, levando uma punição por passividade, mas, nos minutos seguintes, se encontrou e levou perigo ao adversário, quase conseguindo pontuar em projeções perigosas. No golden score, porém, Mkheidze, que é o atual vice-campeão olímpico, conseguiu aproveitar a oportunidade ganhou o duelo com um waza-ari.

Esta foi a segunda medalha dele no Circuito Mundial 2025, consagrando um ótimo início de ciclo. Há duas semanas, foi bronze no Grand Prix da Áustria e despontou como décimo melhor do mundo no ranking da Federação Internacional de Judô. Com o novo pódio, o brasileiro deve ganhar novas posições e se firmar no top 10 da categoria.

O segundo melhor resultado brasileiro no dia veio com a peso leve (até 57kg) Jéssica Lima, que ficou em sétimo lugar. Cabeça-de-chave número dois, ela estreou direto nas oitavas de final e venceu a suíça Binta Ndiaye com um yuko. Mas, nas rodadas seguintes, caiu nos ippon da georgiana Nino Loladze, nas quartas, e da mongol Ichinkhorloo Munkhtsedev, na repescagem.

Ainda no mesmo peso, Bianca Reis (até 57kg) estreou com vitória sobre a azeri Fidan Alizada, com um ippon. Mas, nas oitavas, teve confronto duro e parou no yuko da georgiana Eteri Liparteliani, número nove do mundo.

Já no ligeiro, Natasha Ferreira (até 48kg), cabeça-de-chave da categoria, folgou na primeira rodada e estreou nas oitavas. Na luta, ela não passou pela espanhola Eva Perez Soler, que viria a conquistar a prata da categoria mais tarde.

No outro lado da chave, Clarice Ribeiro (até 48kg), de 16 anos, estreante em Grand Slam, venceu a primeira luta contra a georgiana Julieta Rodonaia, sendo superada na rodada seguinte, pela francesa Shirine Boukli, medalhista olímpica e mundial, nas punições (3-1). Apesar do resultado desfavorável, a brasileira protagonizou um lutão que seguiu até os seis minutos de golden score.