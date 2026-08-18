Memphis abre mão de 'bolada' para ficar no Corinthians; veja valores Memphis também cedeu ao negociar os R$ 42 milhões que tem a receber do Corinthians por bonificações Estadão Conteúdo 18.08.26 15h42 De volta aos treinos do Corinthians nesta terça-feira, Memphis Depay fez uma série de concessões para fechar seu novo contrato, válido até julho de 2028 , uma semana após o clube soltar uma nota oficial dizendo que não renovaria o vínculo para preservar a "saúde financeira". Na nova rodada de negociações, o holandês reduziu o valor dos vencimentos ao concordar em abrir mão da ajuda de custo de R$ 250 mil por mês que receberia ao longo do contrato. Também diminuiu de R$ 15,4 milhões para R$ 7,7 milhões os recebimentos em verbas de marketing. A economia é na casa dos R$ 16 milhões, considerando os tributos sobre os gastos em questão. Memphis também cedeu ao negociar os R$ 42 milhões que tem a receber do Corinthians por bonificações, alcançadas via cumprimento de metas, não pagas durante o contrato anterior. Essa dívida chegaria a cerca de R$ 77 milhões com juros e correções, mas o jogador aceitou o acordo, já presente no contrato não assinado na semana passada, de congelar o valor original e diluir o recebimento em quatro parcelas espaçadas até o final do novo vínculo. O Corinthians espera ter Memphis Depay à disposição para a decisão das oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central, marcada para as 21h30 desta quinta-feira, na Neo Química Arena. Ele se apresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta terça para finalizar a renovação de contrato e treinar com os companheiros. Resta, agora, a assinatura do novo vínculo e a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A decisão de renovar com o holandês foi tomada de forma definitiva por Omar Stabile na noite de segunda-feira, 17, após reunião do Conselho de Orientação (CORI) no Parque São Jorge. O órgão, que tem caráter consultivo e emitiu parecer positivo, foi acionado pelo próprio presidente para dividir a responsabilidade frente à grande discordância interna a respeito da renovação. Há uma ala de conselheiros contrária à continuidade de Memphis no Corinthians. Pressionado por eles, Stabile assinou uma nota oficial na semana passada na qual dizia que não iria renovar com o jogador para preservar a "saúde financeira" do clube, no momento em que faltava apenas a assinatura do presidente para concretizar o negócio. Então, a pressão passou a vir da torcida, frustrada pelo desfecho que indicava a saída do astro holandês. Stabile relatou, após a votação do CORI, que chegou a receber ameaças e até uma foto de um revólver. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis bolada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Leão, um time em plena superação 20.08.26 12h11 FUTEBOL Presidente do Paysandu explica política financeira e revela limite de gastos para novos reforços Márcio Tuma afirma que clube trabalha com receitas e despesas projetadas até o fim do ano e que novas contratações serão feitas dentro do orçamento 20.08.26 12h05 FUTEBOL Paraense Paulo Henrique Ganso pode enfrentar o Remo, seu time de coração, pela Série A Ganso ficou de fora da partida no primeiro turno 19.08.26 15h20 Futebol Sesc abre inscrições para circuito de corridas em cinco cidades no Pará; confira Programação começa no dia 30 deste mês, em Santarém, cidade que estreia no calendário, e terá provas também em Ananindeua, Castanhal, Marabá e Belém. 19.08.26 14h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Após vexame no Peru, Botafogo se despede da Sul-Americana com vitória sobre o Cienciano 20.08.26 23h47 ELE DECIDIU! Memphis muda o jogo e Corinthians avança na Libertadores Timão vence Rosario Central por 1 a 0 na Neo Química Arena e garante vaga nas quartas de final 20.08.26 23h41 Futebol 'Nem de graça' x 'Zé Chorão': Galhardo critica Remo e ganha resposta de Eduardo Ramos Declaração do ex-atacante sobre período no Leão provocou reação do ídolo azulino nas redes sociais 20.08.26 17h05 Futebol Remo finaliza preparação em Porto Alegre e segue para jogo com o Fluminense Delegação azulina terá uma última atividade no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (21) no CT do Vasco 20.08.26 20h11