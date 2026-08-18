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Comentarista da SporTV elogia postura do Remo e destaca trabalho de Léo Condé

Após o empate contra o Colorado no Beira-Rio, Gilmar Ferreira afirmou que Leão não se intimidou e valorizou desempenho técnico da equipe

O Liberal
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Os azulinos vibraram muito com o empate diante do Inter. (Raul Martins / Remo)

O empate do Remo com o Internacional, por 1 a 1, no Beira-Rio, foi além de um ponto conquistado fora de casa na avaliação do comentarista Gilmar Ferreira, do SporTV. Durante a transmissão, ele destacou a postura da equipe azulina, que buscou o resultado até o último lance e evitou adotar uma estratégia exclusivamente defensiva diante do Colorado.

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O Remo saiu atrás logo aos três minutos, quando Carbonero aproveitou cruzamento de Matheus Bahia e abriu o placar para os donos da casa. Após isso, o Leão Azul passou o jogo inteiro atrás do placar, mas o gol salvador veio nos acréscimos, quando Vitor Bueno cobrou falta de longa distância, a bola desviou no caminho e morreu no fundo da rede, garantindo o 1 a 1.

Para Gilmar Ferreira, porém, o principal destaque esteve na maneira como o Remo encarou o jogo. “O Remo ontem jogou futebol. Em nenhum momento usou artifícios de falar assim: ‘Tô no Beira-Rio, vou segurar o jogo aqui, vou tentar levar o empate’. O Remo jogou para vencer.”

O comentarista também ressaltou a posse de bola azulina ao longo da partida e considerou justo o gol marcado nos minutos finais. “Teve mais posse de bola no primeiro tempo, teve mais posse de bola no segundo tempo e achou, merecidamente, o gol que definiu o placar.”

Apesar do elogio, Gilmar reconheceu que o Internacional teve oportunidades para ampliar a vantagem e definir o confronto. Ainda assim, chamou atenção para os números recentes do Remo e para o fato de o desempenho da equipe não estar necessariamente relacionado ao fator casa.

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Desempenho técnico

Na análise do comentarista, os números do campeonato ajudam a explicar por que o Remo vem conseguindo competir mesmo diante de adversários mais tradicionais. Gilmar citou o desempenho recente da equipe para questionar a expectativa inicial de que o Leão teria como principal força o mando de campo.

“O Remo é o nono colocado no returno, o oitavo melhor desempenho nas últimas dez rodadas, é o 14º como visitante e é o 18º como mandante.”

A avaliação levou o comentarista a destacar o desempenho individual e coletivo dos jogadores como principal responsável pelos resultados obtidos pelo Remo. “O melhor que o Remo tem conseguido tem sido pelo desempenho técnico do seu time, dos jogadores.”

A análise também serviu de gancho para Gilmar Ferreira elogiar o trabalho de Léo Condé. O treinador assumiu o Remo durante a temporada e vem tentando consolidar uma equipe competitiva na Série A, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo clube.

Com o empate no Beira-Rio, o Internacional chegou aos 24 pontos e deixou a zona de rebaixamento, assumindo a 16ª colocação. O Remo também chegou aos 23 pontos e subiu para a 18ª posição, mas permanece no Z4 e, neste sábado (22), enfrenta o Fluminense, no Maracanã. 

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