Meio-campo do Paysandu, Uchôa vai para o Mangueirão com a delegação

Principal jogador de meio-campo do Paysandu, Anderson Uchôa integra a delegação que partiu rumo ao estádio Mangueirão, para encarar o Remo, no clássico pela Série C que pode significar o acesso. O clube divulgou fotos em que o atleta sai da concentração para entrar no ônibus.

Uchôa estava lesionado e sua presença era dúvida. Não se sabe ainda se ele integrará o time titular. O jogo começa às 18h, com transmissão lance a lance de OLiberal.com.