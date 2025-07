Maturidade de Bortoleto impressiona chefe Jonathan Wheatley: 'Trajetória de pódios e vitórias'

Durante quase duas décadas, Jonathan Wheatley ajudou a Red Bull a construir carros vitoriosos para Sebastian Vettel e Max Verstappen - cada um conquistou quatro títulos mundiais. Há três meses no comando da Sauber, o novo chefe tem ajudado Mattia Binotto, o líder na fábrica, a dar competitividade à pior equipe do grid em 2024 - e abrir o caminho para a entrada da Audi na Fórmula 1.

Melhor para Nico Hülkenberg, que conquistou seu primeiro pódio, na Inglaterra, após 238 tentativas frustradas, e Gabriel Bortoleto, o jovem brasileiro que vem de uma temporada vitoriosa na Fórmula 2 e somou seus primeiros pontos na principal categoria do automobilismo na Áustria, após as atualizações no carro.

A dupla de pilotos é uma das poucas certezas no futuro da escuderia. Com a experiência de quem acompanhou o crescimento de nomes como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Max Verstappen, Jonathan Wheatley tem acompanhado com entusiasmo a temporada de estreia de Bortoleto na Sauber.

"Gabi está em uma trajetória que o levará a pódios, vitórias e tudo o que ele quiser, tenho certeza, ao longo de sua carreira", disse o chefe em entrevista ao site da Fórmula 1. "Ele está absolutamente no caminho certo no momento, com os objetivos que Mattia e eu conversamos."

Campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2, Bortoleto atravessa um período de aprendizagem, mas seu entusiasmo pelo automobilismo impressiona os chefes. "Ele evoluiu muito bem ao longo das primeiras 12 corridas e tem mostrado um desempenho incrivelmente maduro. Ele está se apoiando em seus engenheiros, ouvindo e mostrando todo o seu talento", comentou Wheatley. "Ele é generoso em seu apetite por conhecimento e em entender como a equipe e o carro funcionam. Tenho sido extremamente encorajado por sua maturidade nesse aspecto."

De acordo com o dirigente, o aprendizado do brasileiro também passa pela experiência do companheiro Nico Hülkenberg, que atravessa a melhor fase da carreira aos 37 anos. "Todo o escritório de engenharia está agitado agora por causa dessa dupla. De um lado, temos o Nico, um modelo incrivelmente completo, extremamente rápido e talentoso para a Gabi. Com a Gabi, temos um jovem com enorme potencial e também uma ótima ética de trabalho. Hülkenberg acolheu a Gabi e os dois têm um ótimo relacionamento."

Apesar do pouco tempo na escuderia suíça, Wheatley já traçou um panorama das condições atuais da Sauber, desde a infraestrutura obsoleta da fábrica em Hinwill até a ambição dos funcionários em evoluir, a fim de preparar a substituição pela Audi no início do próximo ano, mas sabe que o trabalho será a médio prazo.

"É preciso dedicar um tempo ao presente e focar no futuro e no que faremos nos próximos cinco anos", explicou. "Parte do que tenho feito é analisar a infraestrutura, analisar os projetos em andamento, mudá-los rapidamente se necessário, alocar recursos em diferentes áreas, garantir que o orçamento seja sólido e todas essas coisas chatas, para garantir que realmente tenhamos um impacto como Audi no próximo ano."

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o GP da Bélgica, entre 25 e 27 de julho.