Marcos Leonardo é inscrito na Champions League da Ásia e dificulta ida ao São Paulo, diz jornal Estadão Conteúdo 02.09.25 12h23 Marcos Leonardo pode ter sua chegada ao São Paulo dificultada. De acordo com a imprensa saudita, o atacante foi inscrito pelo Al-Hilal para a disputa da Champions League Asiática, fato que mostra o desejo do técnico Simone Inzaghi em contar com o atleta para a temporada 2025/2026. Segundo o jornal saudita Asharq Al-Awsat, o Al-Hilal optou pela inscrição de Marcos Leonardo, em negociações com o São Paulo, e Renan Lodi na lista de atletas para a competição continental. A dupla brasileira vive cenário semelhante ao de Neymar na última temporada, já que não foram relacionados para a disputa do Campeonato Saudita, mas estão liberados para atuar na competição continental. Na Champions League, cada clube precisa enviar a lista com até 25 atletas, sendo que quatro destas vagas são reservadas para atletas formados nas categorias de base. Diferentemente do Campeonato Saudita, não há limites no números de atletas estrangeiros. O regulamento do Campeonato Saudita limita cada clube a dez jogadores estrangeiros no elenco, sendo que duas destas vagas são reservadas para nascidos de 2004 em diante. Marcos Leonardo, de 22 anos, não pode estar relacionado nessas condições e concorre com as novas contratações do clube para a temporada, como Darwin Núñez. A inscrição de Marcos Leonardo não impede que o atleta ainda seja negociado ao São Paulo nesta terça-feira. A estreia do Al-Hilal na Champions League Asiática será daqui duas semanas, contra o Al-Duhail, do Catar. Até cinco dias antes da partida, o clube poderá alterar cinco nomes da lista enviada inicialmente à Federação Asiática - contanto que não supere o número máximo de atletas permitido. Acertado com o São Paulo, o empréstimo de Marcos Leonardo seria válido até dezembro, permitindo que o atacante reforce a equipe de Hernán Crespo nas disputas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O São Paulo sofreu com as lesões de Jonathan Calleri, André Silva e Ryan Francisco, três opções na posição de centroavante do time.