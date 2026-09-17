Marcelo Paz banca trabalho de Fernando Diniz e defende Memphis: 'Só perde quem vai bater' O time alvinegro vem de uma sequência negativa de cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos disputados Estadão Conteúdo 17.09.26 18h11 Fernando Diniz, do Corinthians (Instagram @corinthians) Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 17, um dia após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores. O dirigente mostrou confiança no trabalho do técnico Fernando Diniz e apoiou Memphis Depay por ter desperdiçado um pênalti no último minuto da partida. "Hoje, o presidente (Osmar Stabile) esteve aqui, conversou comigo, com o Diniz, com os jogadores. Confiança no trabalho, dar sequência ao trabalho. Não passa pela nossa cabeça qualquer questão de mudança. O presidente fez questão de vir reforçar isso junto aos atletas e ao Diniz", contou. O time alvinegro vem de uma sequência negativa de cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos disputados. Além da queda na competição continental, o clube do Parque São Jorge está na 14ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos conquistados. "É um cara sério (Diniz), que gosta do clube, que já mostrou que sabe dar a volta por cima. O momento é de confiar, dar as mãos e voltar a vencer no Brasileiro", completou Paz. Na Neo Química Arena, o Estudiantes se classificou às semifinais depois de uma vitória por 1 a 0, graças ao gol marcado por Alexis Castro. No último lance do confronto, Memphis teve a chance de igualar o placar, mas isolou uma penalidade que decretou a eliminação corintiana. "O Memphis reconheceu que falhou naquele momento, teve o gesto de reconhecer e foi acolhido pelo grupo. Não é justo a gente individualizar responsabilidades. Quando ganha é todo mundo e quando perde é todo mundo", revelou o dirigente, que saiu em defesa do atacante holandês. "Só perde o pênalti quem vai lá bater. E ele tinha que bater mesmo, como um batedor oficial, como um cara acostumado a decidir. Infelizmente não marcou o gol e a gente foi eliminado", finalizou. O Corinthians volta a campo no próximo domingo, 20, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Fluminense dentro de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, os paulistas possuem quatro pontos de distância para o Vasco, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento da liga nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Corinthians Macelo Paz Fernando Diniz Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Qual pode ser o imediato efeito Carpini? 17.09.26 19h00 FUTEBOL Thiago Carpini é apresentado no Remo e quer time mais corajoso na luta contra o rebaixamento Novo treinador afirmou que o time precisa de uma postura mais atenta em campo 17.09.26 13h43 FUTEBOL Remo: Tonhão explica a falta de mais contratações na janela de transferência Tonhão afirmou que não iria trazer jogador por trazer, mas sim atletas comprometidos com o clube 17.09.26 12h59 FUTEBOL Presidente do Remo mantém confiança na permanência na Série A: 'Ninguém jogou a toalha' Tonhão relembrou dificuldades enfrentadas pelo clube até chegar à elite e afirmou que o objetivo segue sendo escapar do rebaixamento 17.09.26 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Libertadores Flamengo passa sufoco, mas empata com Independiente del Valle e está na semi da Libertadores O Flamengo não mostrou aquele futebol que a torcida está acostumada, muito menos foi competitivo, acumulando erros e deixando o jogo nas mãos dos equatorianos 17.09.26 23h47 FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30