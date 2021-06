Marcelo Moreno confirma estar com Covid-19 e faz pedido de desculpas por críticas à Conmebol

O atacante do Cruzeiro e da seleção boliviana, Marcelo Moreno, resolveu se desculpar com a organização da Copa América no Brasil e com a Conmebol após críticas à realização do torneio no no país, em meio a uma pandemia de Covid-19. - Obrigado a vocês da Conmebol por isso. A culpa é totalmente de vocês. Se morre uma pessoa, o que vocês vão fazer? O que importa é somente o dinheiro, a vida do jogador não vale nada?, escreveu Marcelo Moreno. A entidade máxima do futebol sul-americano chegou a abrir um processo disciplinar contra o jogador pelas declarações. Moreno disse que as falas foram feitas por seu staff e não diretamente por ele e enviou um comunicado se retratando. Leia abaixo. Marcelo Moreno também revelou que está contaminado pela Covid-19 e já está isolado em um hotel em Goiânia, cumprindo a quarentena e o período de isolamento, não podendo mais acompanhar sua seleção, pelo menos nos próximos 10 dias, já que não apresentou sintomas. . Além de Moreno, a Federação Boliviana admitiu que três jogadores e um membro da comissão técnica apresentaram testes positivos para a doença, mas não revelou seus nomes. No total, 52 pessoas ligadas à Copa América já se contaminaram com o novo coronavírus.

Leia o comunicado de Marcelo Moreno​Muito respeitosamente quero me expressar a opinião pública sobre as mais recentes declarações divulgadas sobre mim por meio das minhas redes sociais, com a intenção de esclarecer e contextualizar o ocorrido.

O que foi expressado na publicação da minha conta no Instagram não foi uma declaração textual que dei pessoalmente, razão pela qual não foi minha intenção gerar polêmica, ofender ou questionar, a Confederação Sul-Americana de Futebol, nem suas autoridades.

Lamentavelmente, minha preocupação pela situação do meu contágio de Covid-19, que me impediu de jogar com minha querida seleção boliviana na estreia da Copa América 2021 e pela pandemia em geral que nos afeta a todos, foi interpretada de maneira incorreta por quem é encarregado de realizar minhas comunicações públicas.

Tem sido dias muito difíceis para todos e com muita pressão a partir dos jogos da Eliminatória, e dentro deste cenário ocorreu tudo isso.

Entendo que a Conmebol tem feito um esforço por organizar a Copa América para manter a competitividade e o rendimento esportivo das seleções, visando o Mundial, enquanto a mesma situação da pandemia nos gera situações que são complicadas para relevar.

Nada mais me fazia sonhar que seguir jogando pela Verde na Copa América, depois de todo o esforço que fizemos em nosso time para nos superar e demonstrar que podemos ser competitivos, mas ao chegar ao Brasil meu teste deu positivo. Agora, a doença não me permite ter certeza do tempo de retorno.

A todas as pessoas que tem se sentido ofendidas pelo ocorrido, pelo bem da minha querida seleção e de todas as pessoas que amam o futebol, espero que minhas palavras sirvam para trazer tranquilidade e que o torneio continue oferecendo alegrias em meio a momentos adversos que estamos vivendo.Marcelo Moreno Martins

Goiânia, 16 de junho de 2021