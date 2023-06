Marcelo é desfalque do Fluminense em clássico Fla-Flu

Marcelo Vieira, lateral-esquerdo do Fluminense, será desfalque do time na partida decisiva contra o Flamengo nesta quinta-feira (01), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

No primeiro duelo contra o time rubro-negro, na série eliminatória, Marcelo saiu de campo no primeiro tempo após sentir dores na panturilha. Desde então, o lateral não voltou aos gramados e não compareceu aos treinos desta semana, realizando apenas atividades na academia.

No entanto, a expectativa era de que o jogador estivesse melhor para retornar nesta quinta-feira (01), mesmo tendo a posição questionada na partida e com chances de iniciar no banco de reservas. Com sua volta ao Fluminense, o carioca teve que lidar com uma sequência de lesões e dores, fazendo com que participasse apenas de nove partidas, marcando um gol contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca.

Além de Marcelo, o volante e atual zagueiro Felipe Melo, também é desfalque do time após ser expulso no início do segundo tempo do jogo de ida do clássico. A partida decisiva desta quinta-feira conta a entrada dos zagueiros Felipe Andrade e Luan Freitas, assim como o volante Martinelli.

Confira a escalação do Fluminense para o clássico

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes.

Defensores: Alexandre Jesus, David Braz, Felipe Andrade, Guga, João Henrique (Esquerdinha), Luan Freitas, Manoel, Nino e Samuel Xavier.

Meio-campistas: André, Arthur, Edinho, Giovanni, Jhon Arias, Lima, Martinelli, PH Ganso e Pirani.

Atacantes: Alan, Germán Cano, Isaac e John Kennedy.

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (01), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida, vence o time que se classificar nas quartas de final e, caso haja empate, a decisão será nos pênaltis.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)