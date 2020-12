Manchester United vence o Everton na Copa da Liga Inglesa e encara o Manchester City na semifinal

No sufoco. O Manchester United visitou o Everton pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira e, com gols de Cavani e Martial, os Diabos Vermelhos venceram por 2 a 0. Com o resultado, o time de Solskjaer se garante entre os quarto melhores da competição eliminatória.

DOMÍNIO VERMELHOO primeiro tempo foi de amplo domínio do Manchester United. Mesmo jogando fora de casa, o time de Ole Gunnar Solskjaer criou as melhores oportunidades e poderia ir para o intervalo vencendo. A grande chance do Everton ficou por conta de Sigurdsson, que cobrou falta para defesa de Henderson.

O URUGUAIO DECIDENo fim do jogo, quando a partida já se encaminhava para as cobranças de pênalti, o Manchester United chegou ao gol da vitória com o atacante Edinson Cavani. O camisa 7 recebeu passe de Martial, ajeitou para a perna esquerda e soltou a bomba sem chances para o goleiro Olsen. No último lance, Martial recebeu dentro da área e fechou o placar.

PREOCUPAÇÃOAos dez minutos do segundo tempo, um lance gerou preocupação. O brasileiro Richarlison foi disputar bola com o zagueiro Bailly, mas foi atropelado pelo defensor. O camisa 7 dos Toffees caiu sentindo muitas dores, sofreu um corte na boca e foi substituído pelo compatriota Bernard, revelado no Atlético-MG.

SEQUÊNCIA​O Manchester United se junta a Brentford, Manchester City e Tottenham na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Em sorteio realizado logo depois da partida, ficou definido que os Diabos Vermelhos enfrentarão o rival Manchester City por uma vaga na decisão.