Vencedores do Troféu Romulo Maiorana são conhecidos nesta terça-feira (16); veja os finalistas

A maior premiação do esporte paraense revelará em breve seus vencedores. Nesta terça-feira (16), a partir das 20h, serão divulgados os campeões da edição 2023 do Troféu Romulo Maiorana. A cerimônia de premiação será realizada no Teatro Maria Sylvia Nunes, localizado na Estação das Docas, em Belém.

O Troféu Romulo Maiorana de 2023 teve votos online computados até às 23h59 do dia 10 de maio. Ao todo foram contabilizados mais de 1 milhão de votos no site ge Pará. A premiação conta com 11 modalidades esportivas: Atletismo, Ciclismo, Basquete, Futsal, Ginástica, Handebol, Karatê, Remo, Tênis, Tênis de Mesa e Voleibol; mais sete premiações especiais: Atleta com Deficiência, Árbitro do Ano, Treinador do Ano, Esporte Responsa, Federação do Ano, Personalidade Esportiva e Atleta do Ano.

Os mais votados da internet ganharam um voto que será somado aos do Superjúri, composto por jornalistas do meio esportivo do Grupo Liberal. Os especialistas se reuniram no dia 11 de maio e escolheram os campeões de cada categoria.

O Troféu Romulo Maiorana leva o nome do fundador do Grupo Liberal, do qual a TV Liberal faz parte. O prêmio iniciou em 1993 e é considerado o maior do esporte paraense, com a maior missão de incentivar as práticas esportivas e reconhecer os melhores atletas regionais.

Incentivo financeiro

O Troféu Romulo Maiorana vai muito além do reconhecimento de uma temporada perfeita em sua modalidade. A premiação tem um caráter transformador na vida de vários esportistas e treinadores.

Um dos incentivos que o TRM oferece aos vencedores é o pagamento de uma bolsa mensal, durante um ano, para que o atleta possa continuar se desenvolvendo em sua modalidade. De acordo com Rodrigo Vieira, diretor de marketing da TV Liberal, mais de R$ 1,2 milhão em ajudas de custo já foram distribuídas à vencedores da premiação.

"Cerca de 270 atletas já foram beneficiados. São profissionais que, durante um ano, recebem uma bolsa para continuar se desenvolvendo no esporte e ir em busca de outros apoiadores, com mais conforto e qualidade de vida. O Troféu é uma iniciativa fundamental pra difusão do esporte amador no Pará, assim como um estímulo para que empresas invistam no esporte como um agente de transformação social. Realmente o esporte pode fazer a diferença na sociedade, sobretudo na vida desses atletas", disse Rodrigo.

Conheça todos os candidatos ao Troféu Romulo Maiorana 2023 por categoria

*- Categorias especiais

**- Categorias especiais definidas exclusivamente pelo Super Júri



Atletismo

Elias Oliveira dos Santos

Joao Victor da Silva Coudenys

Sammya Evelyn Barros Mendes

Basquete

Hugo Seguin Dias Sabado

Murilo Moraes Camara

Thiago Frade Trindade

Ciclismo

Samuel Nunes Barroso

Vanessa Lima Silva

Vinicius Silva dos Santos



Futsal

Anderson Junior dos Santos Barbosa

Evandro Diniz Cardoso

Jorge Luis Santos Ferreira



Ginástica

Graziela Lima Castilho

Luis Davy Pereira Azevedo

Mario Antônio dos Santos Nunes Junior



Handebol

Elane Silva de Souza

Joyce Santos de Sousa

Muller Junior Maia da Silva



Karatê

Ademilton Junior Nogueira da Costa

Izadora Vitória de Almeida da Costa

Nicolas Lobo Magalhães



Remo

Ane Hellen Monteiro Barbosa

Camile Vitória de Souza Lima

Ian Cordeiro dos Santos



Tênis de mesa

Fracis Layla Pamplona da Silva

Glauciane Caldas Mendes

Sérgio Luiz da Silva Rodrigues



Tênis de quadra

Anna Caroline Martins Gonçalves

Eduardo Augusto Neves de Lima

Nicholas Pangracio de Matos



Voleibol

Eloysa Leal Cheim

Gabriel Rodrigues Gomes

Iasmin Vinagre Xavier

Árbitro*

Bruno Aleixo Gusmão – HANDEBOL

Fernando Amadeu Monteiro Pinto de Melo – REMO

Marcelo de Almeida Leandro – BASQUETE



Atleta com deficiência*

Cleonete de Nazaré Santos Reis

Paulo Mauricio Cavalcanti dos Santos

Vitória de Souza Franco



Esporte Responsa*

"Projeto Mente Ocupada Fé em Deus"

“Projeto Incluir”

“Projeto Príncipes e Princesas do Tatame”



Treinador*

Dennys Almeida Tavares – BASQUETEBOL

Silvani da Silva Bentes – HANDEBOL

Walder Rezende de Almeida – KARATÊ



Atleta do Ano**

Federação do Ano**

Personalidade Esportiva**