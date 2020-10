Sem condições financeiras corredor desiste da competição nacional

Eduardo Costa, corredor paraense, mesmo inscrito no Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo, está fora da competição nacional que será realizada na cidade de Recife- PE, dias 31 de outubro e 1 de novembro. A desistência do atleta é por questão financeira.

Costa não tem recurso para custeio da viagem à capital pernambucana e fica impossibilitado de buscar o tetracampeonato na prova de 1.500m, especialidade. Ele corre também nos 800m.

Nos últimos três anos ele vem representado o estado com conquistas de medalhas e troféus de primeiro lugar. Há quinze dias esteve em Macapá-AP, participando do principal evento de atletismo da cidade e venceu às provas de 800 e 1.500, inclusive, estabelecendo recordes que vão durar por muitos anos.

“Não está havendo competições de atletismo em Belém, estou indo para os estados vizinhos competir em provas que valem pontos ao ranking nacional, pois é preciso figurar na relação da confederação”, diz.

No ranking do N/Ne, Eduardo Costa é o segundo com uma diferença de segundos para o primeiro, o pernambucano Gleison da Silva Santos.

Eduardo, 28 anos, é do programa bolsa talento da Seel que fornece ajuda financeira, no entanto, sua bolsa serve apenas para compras de material e alimentação. “A nossa realidade é outra. Tenho de trabalhar [carteira assinada] para ajudar na despesa familiar. Pra ir para Recife, seria de avião. Ir de ônibus demora muito e precisaria de licença do trabalho”, ressalta.

No domingo (25) participou do Desafio das Dunas, realizada em Salinópolis, foi o segundo colocado no geral.