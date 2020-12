Por casos de covid-19, Circuito Mundial de Surfe suspende etapa de Pipeline

A Liga Mundial de Surfe (WSL) suspendeu a etapa de Pipeline que abriu a nova temporada do Circuito Mundial, em razão dos casos do novo coronavírus. A etapa disputada no Havaí está paralisada por tempo indeterminado. A organização ainda vai avaliar quando a disputa poderá ser retomada.

Por meio das redes sociais, a entidade anunciou que suspendeu a competição "devido ao resultado de testes positivos de covid-19 em membros do estafe da WSL, incluindo o CEO, Erik Logan". A WSL não detalhou quantos casos foram detectados nos exames e nem as outras pessoas infectadas.

O que foi confirmado é que não houve caso de coronavírus entre os surfistas. "A WSL não acredita que algum atleta tenha sido infectado e continuará executando todos os protocolos de segurança", diz o comunicado.

A WSL adotou novos protocolos em razão da pandemia do coronavírus. "A WSL está, acima de tudo, comprometida em priorizar a segurança dos atletas, funcionários e comunidade, trabalhando de forma próxima e transparente com o Departamento de Saúde do Estado do Havaí, para determinar o caminho a seguir."

"Como parte do Plano de Segurança da Liga, qualquer pessoa que tenha testado positivo ao COVID-19, precisa ser automaticamente isolada até ser liberada e os protocolos de rastreamento de contato tenham sido totalmente implementados", acrescenta o comunicado.