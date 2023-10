Piloto paraense conquista pódio em etapa da Nascar Brasil, no Rio Grande do Sul

O piloto paraense Ricardo Possas subiu ao pódio último final de semana, na etapa do Rio Grande do Sul da Nascar Brasil. Após cruzar a última volta na 5ª colocação na categoria AM, Roberto chegou ao terceiro pódio na temporada.

Possas corre na categoria AM e disse que a etapa do Rio Grande do Sul, disputada no circuito de Tarumã, foi uma das mais duras da temporada. Segundo ele, a corrida foi bastante agressiva, com vários toques e riscos de acidentes.

"Foi uma das etapas mais duras que disputei. Tanto na corrida 1, quanto na corrida 2, aconteceram muitos toques. Felizmente, consegui passar ileso, conquistar posições e terminar no pódio do campeonato", disse.

O paraense retornou ao campeonato após quatro meses, após se recuperar de um acidente. Segundo ele, isso impediu que o resultado em Tarumã não fosse melhor.

"Curiosamente, fiquei fora de algumas etapas por conta dos acidentes, que me impossibilitaram estar mais pra cima na classificação. Acho que estar com a cabeça mais tranquila me ajudou muito neste final de semana a escapar de todos os enroscos", comentou o piloto.

Agora, Possas se prepara para a etapa final do campeonato, prevista para os dias 9 e 10 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.