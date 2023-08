Medalhista olímpica radicada no Pará, Larissa França sofre acidente de carro

A ex-jogadora de vôlei de praia e medalhista olímpica Larissa França sofreu um acidente de carro nesta quarta-feira (16), em São Paulo. Ela, que é radicada no Pará, e a esposa Lili, sofreram ferimentos leves, mas não precisaram de atendimento médico especializado.

O caso foi relatado por Lili nas redes sociais. Segundo ela, um motorista veio com o carro desgovernado na contramão e bateu na lateral do veículo em que estavam as atletas. Ainda segundo a jogadora, ambas estavam com cinto de segurança, o que não ocasionou piores danos. Confira:

Quando atuava profissionalmente, Larissa era conhecida pelo sobrenome França. No entanto, a ex-atleta passou a adotar o sobrenome Maestrini, da esposa Lili, que também é jogadora de vôlei. Ambas estão juntas há 10 anos.

Carreira

Larissa nasceu em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, mas foi radicada no Pará. Junto com Juliana ela formou uma das parcerias mais icônicas do vôlei de praia. Juntas, elas competiram em várias edições dos Jogos Olímpicos e conquistaram títulos importantes, incluindo medalhas em competições internacionais.

Entre as conquistas estão o bronze nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, o outro no Campeonato Mundial de 2011, em Roma, e os títulos de etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia.

Em 2017, após a parceria com Juliana ter se encerrado, Larissa anunciou sua aposentadoria do vôlei de praia profissional. No entanto, em 2019, ela retornou às competições e formou uma nova parceria com a jogadora Talita Antunes, mas que durou pouco tempo.