Maior vencedor do Troféu Romulo Maiorana, destaca importância da premiação para o esporte local

A história do jornal O Liberal está profundamente ligada ao Troféu Romulo Maiorana (TRM), que há mais de 30 anos reconhece os feitos e divulga o talento dos atletas locais. Entre os muitos nomes que marcaram essa trajetória, destaca-se o ginasta Mário Nunes, paraense e maior vencedor da premiação. Ao todo, ele acumula nove títulos do TRM, todos conquistados na categoria de melhor ginasta do ano, ao longo de mais de uma década de carreira na ginástica.

"Os nove Troféus Romulo Maiorana representam, para mim, uma realização pessoal e profissional de extrema importância. Eles mostram que estamos no caminho certo. Afinal, são nove anos, mais de 10 indicações. É algo que eu jamais imaginei e que se tornou realidade graças a muito trabalho, empenho, aos parceiros que nos apoiam e à própria premiação, que nos motiva a cada ano a superar metas e a impulsionar o crescimento da ginástica no estado", declarou o ginasta em entrevista ao *O Liberal*.

Mário iniciou sua trajetória na ginástica aos 12 anos, começando pela modalidade artística, a mais popular entre o público. No entanto, com o tempo, ele acabou se encontrando na ginástica aeróbica e atualmente compete nas duas categorias. Desde então, o paraense coleciona títulos, prêmios e convocações para a Seleção Brasileira.

O sucesso e a estabilidade no esporte vieram com muito esforço e dedicação, mas também com apoio e incentivo financeiro. Mário destacou que, além da visibilidade, o Troféu Romulo Maiorana foi fundamental por oferecer uma bolsa aos vencedores.

"Entre todos os benefícios que o Troféu Romulo Maiorana trouxe para a minha carreira, o principal foi a bolsa de incentivo. Muitos ganhadores do prêmio não têm patrocínio, e essa bolsa não só nos dá suporte para treinamentos como também nos ajuda com viagens. Além disso, a visibilidade proporcionada pela premiação fez com que outras empresas passassem a me patrocinar, permitindo que eu fosse visto de uma forma muito mais positiva, graças ao reconhecimento que o TRM dá aos atletas", afirmou Mário Nunes.

Valorização do esporte amador

Viver do esporte, independentemente da modalidade, não é tarefa fácil. Para os apaixonados por esportes olímpicos ou amadores, os desafios são ainda maiores por conta da falta de investimentos.

Nesse contexto, Mário Nunes destacou a importância do TRM para o reconhecimento e valorização dos atletas, ajudando-os a conquistar patrocínios e mais recursos para impulsionar suas carreiras.

"Não tem como falar em esporte amador paraense sem pensar no Troféu Romulo Maiorana, que é a maior premiação da categoria no Norte do Brasil. Ele dá visibilidade, respeito, credibilidade e segurança para os atletas amadores, especialmente em um cenário em que faltam iniciativas de apoio e incentivo à evolução do esporte amador no estado", apontou o ginasta.

"Para nós, atletas, só resta agradecer e nos sentirmos ainda mais motivados, sabendo que temos há tantos anos uma premiação tão importante, que só aumenta o nível e o incentivo", completou.

Com 78 anos de história, *O Liberal* já contou e reconheceu as trajetórias de inúmeros atletas. O TRM, em parceria com o jornal, tornou-se uma grande vitrine para novos talentos e personalidades consolidadas do esporte local.

Próximo compromisso

Na próxima semana, Mário terá um compromisso importante no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Aeróbica, que será realizado no Panamá. As expectativas são as melhores possíveis. O atleta acredita que pode alcançar uma final, mesmo em um torneio de alto nível.

"Chegamos a esta competição com boas expectativas, considerando as melhorias no meu treinamento e rendimento. Sabemos que não será fácil, pois teremos finalistas mundiais competindo, mas já estou competitivo há algum tempo e acredito ter chances de medalha. Este ano, eu e minha equipe estamos focados em alcançar a final", afirmou.