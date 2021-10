Brasileiro Douglas Lima perde revanche para inglês no Bellator 267

O inglês Michael Page derrotou o brasileiro Douglas Lima na noite desta sexta-feira (1º) pelo Bellator 267. O evento, disputado na terra natal de Page, em Londres, marcou a revanche entre os dois lutadores.

Page começou a luta de guarda baixa e se movimentando bastante. O inglês acertou uma direita logo no início, Douglas caiu, mas rapidamente se levantou. Page aplicou mais um knockdown instantes depois, e o brasileiro novamente se levantou. Na metade do round, Douglas surpreendeu e colocou seu oponente pra baixo, onde começou a trabalhar no ground and pound.

No segundo round, o inglês repetiu a estratégia do primeiro. O lutador se movimentava bastante e acertava golpes de longa distância. Já Douglas estudava mais o oponente e investia em chutes baixos. Quando o brasileiro ensaiava abrir uma vantagem, Page aplicou mais um knockdown

No último round, Douglas mostrou que estava vivo na disputa. Logo no início, o brasileiro conseguiu acertar o adversário e mandá-lo pra lona. O brasileiro ainda aplicou uma queda e iniciou mais um ground and pound, enquanto seu adversário procurou apenas amarrá-lo para não ser golpeado.

Page, no entanto, se defendeu bem e resistiu até o gongo soar. A luta foi para os jurados e o inglês levou a vitória na decisão dos jurados (28-29, 29-28 e 29-28).