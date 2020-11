Lula cita rivalidade em campo e homenageia Maradona: 'Foi um grande amigo do Brasil'

Através de suas redes sociais, o ex-presidente Lula prestou suas condolências e fez uma homenagem ao ex-craque argentino Diego Maradona, que faleceu nesta quarta-feira aos 60 anos de idade.

Lula citou o talento do camisa 10 argentino dentro de campo, mas também sua personalidade e sua intensidade como grandes qualidades do ex-jogador.

- Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu comrpomisso com a soberania latinoamericana marcaram nossa época - afirmou.

O ex-presidente do Brasil afirmou que, em campo, Maradona foi um dos grandes adversários que a Seleção Brasileira já enfrento - se não o maior. Todavia, fora dele, o camisa 10 foi um grande amigo do Brasil.

- No campo, foi um dos maiores adversários, talvez o maior, que a Seleção Brasileira já enfrentou. Fora da rivalidade esportiva, foi um grande amigo do Brasil. Só posso agradecer toda sua solidariedade com as causas populares e com o povo brasileiro. Maradona jamais será esquecido - completou.