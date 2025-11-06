Luisa Stefani faz história e se torna primeira brasileira em uma semifinal do WTA Finals Ao lado da húngara Timea Babos, a número 1 do País em duplas fez história em Riad, na Arábia Saudita Estadão Conteúdo 06.11.25 13h53 "Eu nunca estive preparada para voltar para casa." Desta maneira, Luisa Stefani comemorou a imponente virada diante das atuais campeãs para se tornar a primeira brasileira em uma semifinal do WTA Finals. Ao lado da húngara Timea Babos, a número 1 do País em duplas fez história em Riad, na Arábia Saudita, com triunfo de 2/6, 7/5 e 10/5 após 1h41 de jogo. A declaração veio pelo fato de a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe, terceira dupla do mundo, terem entrado no confronto com amplo favoritismo por defenderem o título e também pela conquista do US Open. Depois de derrota na estreia, Stefani e Babos se redimiram na segunda rodada e necessitavam de um triunfo para avançar. O começo do jogo foi desanimador, com as rivais quebrando o serviço em duas oportunidades seguidas para abrir logo 5 a 1. Sem forças para reagira, acabaram perdendo a parcial por 6 a 2. O compromisso continuou complicado e as rivais quebraram novamente no segundo set para abrir 3 a 2. Brasileira e húngara devolveram a quebra, perderam novamente o serviço, mas voltaram a reagir de imediato. Depois de 4 a 4, trocaram pontos até 6 a 5, quando aproveitaram novamente um break e fecharam em 7 a 5. A definição foi ao super tie-break e Stefani e Babos andaram na frente do início ao fim. Com Smash das adversárias na rede, fecharam em 10 a 5. A saltitante húngara deu um caloroso abraço na brasileira para celebrar a inédita vaga na semifinal. "Eu nunca estive preparada para voltar para casa. Isso não funciona no tênis, precisávamos lutar e foi isso o que fizemos. Teve um ponto decisivo no segundo set onde salvamos algumas bolas, muita energia, acabamos quebradas a seguir, mas o momento mudou para mim e para nós também", celebrou Stefani. A virada veio após uma conversa em quadra. "Disse a Timea que tinha um motivo por ter vencido esse torneio três vezes e no final ela jogou demais e tivemos um grande esforço de equipe para vencer essa partida", disse, após dois reveses seguidos contra as oponentes. "As adversárias são duras, tínhamos perdido dois jogos para elas, mas lutamos e estamos orgulhosas." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA Finals Luisa Stefani Timea Babos Gabriela Dabrowski Erin Routliffe COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 Futebol Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30 Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará 06.11.25 12h22 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 Futebol Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. 06.11.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41