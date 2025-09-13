Luisa Stefani e húngara Babos viram sobre dupla brasileira e são campeãs do SP Open de tênis Estadão Conteúdo 13.09.25 21h32 A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos venceram, de virada, neste sábado as brasileiras Ingrid Martins e Laura Pigossi por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 10/4) e ficaram com o título em duplas do SP Open de tênis no complexo do Parque Villa-Lobo, em São Paulo. Foi o terceiro título da temporada para a parceria, cabeça de chave número um do torneio paulistano. Elas já haviam vencido os WTA 500 de Linz e Estrasburgo. Aos 28 anos, Stefani é a 23ª do ranking de duplas e conquistou seu 12° título. Ex-número um do ranking de duplas, Babos é atualmente a 22, tem 32 anos e ergueu seu 28° título. Vice-campeãs, Ingrid Martins é a 69ª do mundo e tem dois títulos de WTA 250, torneios de mesmo porte do SP Open, conquistados em Bad Homburg e Merida. Laura Pigossi, 105ª do ranking, buscava seu primeiro título na elite do tênis. A final teve apenas uma quebra no primeiro set, conquistada por Pigossi e Ingrid logo no início do jogo. Elas só precisaram administrar a vantagem para vencer por 6/4. Stefani e Babos reagiram no segundo set, conseguindo uma quebra também no começo da parcial e levaram a decisão para o match-tiebreak. Mais experientes, Stefani e Babos aproveitaram o bom momento e logo abriram vantagem na parcial decisiva. A dupla liderou o placar durante todo o tempo e fechou a partida com tranquilidade para levantar o troféu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis SP Open Final de duplas Luisa Stefani COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 TOCA DO LEÃO Baenão modernizado: veja como ficou o estádio azulino após as reformas O estádio foi autorizado a receber jogos oficiais e, com isso, a CBF confirmou a mudança de local da partida contra o Atlético-GO, marcada para o próximo sábado (20/9) 13.09.25 17h45 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30