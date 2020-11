Liverpool está disposto a vender estrela para contratar Mbappé

O Liverpool está disposto a vender uma de suas estrelas para brigar pela contratação de Mbappé na próxima temporada, segundo o “Sunday Times”. Com isso, a saída de Salah, Mané ou Firmino é essencial para que os Reds tenham o aporte financeiro para realizar a operação e para que haja espaço no elenco para o francês.

As informações indicam que nenhum dos três nomes é imprescindível para Jurgen Klopp e que o futebol espanhol poderia ser um dos destinos para quem saísse. Todos possuem contrato até 2023 e estariam a dois anos do final de seus vínculos com a equipe de Anfield na próxima janela de transferências.

O Real Madrid é o principal interessado na contratação do camisa 11 do Paris Saint-Germain, mas também já foi vinculado com os nomes de Mané e Salah. Enquanto isso, Mbappé não aceita nenhuma oferta de renovação de seu contrato que termina em 2022.