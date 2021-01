Lewa marca, mas Bayern perde de virada para o Mönchengladbach

Em jogo que abriu a 15ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique foi surpreendido e perdeu por 3 a 2 para o Borussia Monchengladbach, nesta sexta-feira, fora de casa. Os bávaros, atuais octacampeões, abriram o placar e até fizeram 2 a 0, mas, graças à atuação impecável de Hofmann, os mandantes viraram a partida.

Com o resultado, o Bayern segue na liderança da Bundesliga, com 33 pontos, mas pode ser ultrapassado neste sábado pelo RB Leipzig, que tem 31, e recebe o Borussia Dortmund, quarto, com 25, às 14h30. O G4 tem ainda o Bayer Leverkusen, com 28. O Glabbach é o sétimo, com 24 pontos.

O Bayern de Munique começou a mil por hora. Logo aos vinte, Lewandowski, o melhor jogador do mundo de 2020, abriu o placar de pênalti. Cinco minutos depois, Goretzka ampliou. Sané ajeitou para ele, que conduziu a bola e chutou de fora da área: 2 a 0. CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO

Quando tudo caminhava para mais uma vitória tranquila do Bayern, eis que aparece a estrela de Jonas Hofmann, que marcou duas vezes ainda antes do intervalo, aos 35 e aos 45, ambos com passe de Stindl. Aos quatro da etapa complementar, foi a vez de Hofmann servir, mas quem marcou não foi Stindl e, sim, Neuhaus.

