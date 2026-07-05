Klopp será o novo treinador da Alemanha depois de eliminação na Copa, diz jornalista Segundo o jornalista, a Federação Alemã de Futebol (DFB na sigla em alemão) e Klopp chegaram a um acordo e discutem apenas detalhes neste momento para que o anúncio seja realizado Estadão Conteúdo 05.07.26 10h01 Após a eliminação precoce na segunda fase da Copa do Mundo 2026 para o Paraguai, a Alemanha definiu o substituto do técnico Julian Nagelsmann. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências do futebol, Jürgen Klopp acordou em assumir a seleção alemã. "Klopp aceitou assumir; detalhes do contrato de longo prazo, projeto e saída do Grupo RB ainda em discussão, mas ele será o novo técnico", escreveu Romano nas redes sociais. Segundo o jornalista, a Federação Alemã de Futebol (DFB na sigla em alemão) e Klopp chegaram a um acordo e discutem apenas detalhes neste momento para que o anúncio seja realizado. Atualmente, o treinador ex-Borussia Dortmund e Liverpool é diretor global de futebol do grupo Red Bull desde 2025. Ainda segundo Romano, há uma cláusula no contrato de Klopp com a Red Bull que permite sua liberação apenas para a seleção alemã, como é este caso. O treinador não comanda nenhum clube depois de sua saída do Liverpool ao final da temporada 2023-24, onde conquistou inúmeros títulos, como a Premier League, a Champions League e o Mundial de Clubes. Antes fechar o acordo com a DFB, Klopp já havia manifestado interesse em assumir o cargo, como contou o jornal britânico The Telegraph. "Tenho o tanque cheio e estou pronto. Precisamos conversar bastante, porque os problemas da seleção não começaram agora, mas estou preparado para esse desafio", disse Klopp ao canal alemão Magenta TV depois da eliminação da Alemanha para o Paraguai. Ainda de acordo com Romano, o grupo Red Bull chegou a considerar o austríaco Oliver Glasner como substituto, mas ele deve assumir o Nottingham Forest após a saída do português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jurgen Klopp Alemanha Fabrizio Romano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55 Futebol Águia de Marabá vence o ABC-RN e larga na frente no mata-mata da Série D Duelo de volta está marcado para o próximo domingo (12), na Arena das Dunas, em Natal. 05.07.26 13h26 Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 Futebol Como joga a Noruega, adversária do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo Equipe nórdica chega às oitavas de final com um sistema de jogo consolidado sob o comando de Ståle Solbakken. 05.07.26 8h00