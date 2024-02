Jogador que chegou na semi da Copa do Catar é condenado por quebrar crânio de motorista

O jogador Ilias Chair foi condenado por arremessar uma pedra contra um motorista e quebrar o crânio da vítima na Antuérpia, na Bélgica. Segundo informações do The Sun, o julgamento ocorreu na última sexta-feira (23). Ainda conforme a publicação, o meia marroquino pegou um ano e prisão e mais 12 meses de prisão condicional.

Além disso, Ilias terá de pagar 87 mil euros (aproximadamente R$ 470 mil) ao motorista. Chair esteve presente no elenco de Marrocos que fez uma campanha histórica na Copa do Mundo do Catar, quando chegou à semifinal do torneio e terminou em quarto, sendo a melhor colocação de uma seleção africana em mundiais.

O caso teria ocorrido em 2020, em Bazeilles, na França. O meia se envolveu em uma discussão com o motorista e acabou agredindo. Os dois esperavam um ônibus para a Bélgica. Além dele, o irmão, condenado a seis meses de prisão condicional e mais o pagamento de 4,4 mil euros, e um amigo, identificado com Jaber, estavam na briga.

Ilias Chair é jogador do QPR, time da segunda divisão da Inglaterra. Nesta temporada, o meia tem quatro gols e cinco assistências. Vale destacar que o jogador tem dupla nacionalidade e também é considerado belga, mas defende a seleção do Marrocos.

O clube QPR se pronunciou sobre a condenação do jogador. O time inglês afirmou que o processo legal ainda não terminou e que está em contato com a defesa do atleta e, até o fim do caso, não irá comentar até lá.

“O clube está, e tem estado, em contato regular com a equipe jurídica de Ilias Chais em relação a uma acusação de agressão feita contra ele. O processo legal ainda não chegou ao fim. Assim, o clube não fará mais comentários nesta fase", disse o comunicado.