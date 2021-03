João 'Canalha' canta Lulu Santos no 'The Voice+' e avança mais uma fase; amigos do jornalismo comemoram

O jornalista esportivo João Carlos Albuquerque, o 'Canalha', subiu ao palco do 'The Voice +', da Globo, neste domingo para cantar Lulu Santos na segunda fase do programa. A canção escolhida foi o clássico 'Tudo Bem', o que rendeu a João mais uma fase no time Cláudia Leite, superando outros dois participantes.

- (apresentação) com estilo próprio, super afinado e cuspindo técnica - elogiou Claudia Leitte, antes de escolher João para a próxima fase.

A participação desse domingo movimentou as redes sociais de amigos de João no meio do jornalismo esportivo.

- Grande @JCAcanalha! Mais uma batalha superada! Ao lado de dois profissas! Feliz demais - postou Leonardo Bertozzi no Twitter.

- Mais uma @JCAcanalha!!! Vamooooooo - comemorou André Plihal.

Arnaldo Ribeiro compartilhou um tuite de João como forma de força ao colega. O jornalista surpreendeu a internet ao participar do programa da Globo no dia 31 de janeiro. Na ocasião, ele virou a cadeira de três dos quatro jurados ao cantar um grande clássico do rock. Na ocasião, ele ainda contou um pouco sobre sua trajetória na televisão.

João começou no jornalismo aos 16 anos na Rádio Capital. Teve passagens por Rádio Gazeta, TV Manchete, SBT e TV Cultura, antes de chegar à ESPN Brasil em 1995. 'Canalha' deixou a emissora no ano 2000 e retornou em 2005, aonde ficou até 2019. Atualmente possui um canal no Youtube chamado 'Os Canalhas'.

JOÃO CANALHA CANTA MUITO o cara é sensacional, tem que ganhar esse The Voice +pic.twitter.com/QaN6LpsCTz — Zona de Clubismo (@zonadeclubismo) February 28, 2021

Grande @JCAcanalha! Mais uma batalha superada! Ao lado de dois profissas! Feliz demais — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) February 28, 2021