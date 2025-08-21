Inter abre investigação sobre chuva de papel picado antes de jogo com Flamengo na Libertadores Estadão Conteúdo 21.08.25 15h43 A "chuva" de papel picado que tomou conta do gramado do Beira-Rio na noite desta quarta-feira, antes do jogo com o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, virou alvo de investigação no Internacional. Na zona mista, o presidente do clube gaúcho, Alessandro Barcelos, afirmou que a diretoria vai "apurar as responsabilidades" sobre o episódio, que atrasou o início do confronto em 20 minutos. Diante do grande volume de papel no gramado, funcionários do clube entraram em campo para tentar solucionar o problema e limpar a área. Até uma rede foi improvisada para tirar o acúmulo de material. "Infelizmente ela (chuva de papel picado) atrapalhou o início do jogo e ninguém gosta que isso aconteça. Assim, nós vamos apurar as responsabilidades pra saber o porquê aquilo aconteceu. Nós vamos averiguar, porque hoje temos processos identificáveis", afirmou. O mandatário admitiu que a ação foi organizada pelo clube, mas não foi feita da maneira planejada. "Não foi nossa intenção nem de prejudicar e nem atrasar. Óbvio que um atraso na partida é ruim. Foi uma ação nossa, mas a intenção era de produzir uma festa. Vamos trabalhar para que isso não se repita", declarou o dirigente. Eliminado da competição com a derrota de 2 a 0 para o Flamengo (havia perdido o confronto da ida no Rio por 1 a 0), o Inter agora corre o risco de sofrer uma punição da Conmebol pelo atraso. O regulamento da entidade prevê multa de atraso por cada minuto com valor mínimo de US$ 20 mil (algo em torno de R$ 109 mil). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional Libertadores papel picado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 Futebol Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu 21.08.25 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51