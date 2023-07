Hamilton vence Verstappen e larga na pole na Hungria

O treino classificatório do Grande Prêmio da Hungria, realizado na manhã desta sábado (22), no autódromo de Hungaroring, foi marcado por uma disputa acirrada pela dianteira na largada. Lewis Hamilton, Max Verstappen e Lando Norris fizeram os melhores tempos, mas a vantagem será do britânico, que cravou 1m16s609. Os pilotos da Red Bull e da McLaren largam na segunda e terceira posição, respectivamente.

Ao longo de toda a classificação, Verstappen teve bom desempenho, sendo um dos poucos a fazer menos de 1m18s no Q1 e conseguindo o terceiro melhor tempo do Q2. Tudo indicava que o atual bicampeão da Fórmula 1 seria pole-position depois de marcar 1m16s612, porém ele não conseguiu melhorar o tempo na segunda volta do Q3.

Com isso, Norris e Hamilton também vinham fazendo bom treino tiveram a oportunidade de largar na frente. Norris tentou, mas alcançou apenas 1m16s694. Na sequência, foi a vez do piloto da Mercedes, que diminuiu em três milésimos o tempo do adversário da Red Bull.

Assim, Lewis Hamilton quebrou um jejum que durava desde o GP de Abu Dhabi de 2021. Essa será a 104ª pole de sua carreira de sete títulos mundiais. O GP da Hungria ocorre neste domingo (23), a partir das 10h.

Confira como ficou o grid de largada:

Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (RBR) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Charles Leclerc (Ferrari) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (RBR) Nico Hulkenberg (Haas) Carlos Sainz (Ferrari) Esteban Ocon (Alpine) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Yuki Ysunoda (AlphaTauri) George Russell (Mercedes) Kevin Magnussen (Haas) Logan Sargeant (Williams)