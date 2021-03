Globo faz modificações na equipe de esportes e contrata novos repórteres

O Grupo Globo vem preparando mudanças em sua equipe de esportes para 2021. A emissora anunciou que alguns profissionais estão trocando de área dentro da empresa e outros jornalistas estão chegando para compor o time esportivo. A informação foi divulgada pelo site "UOL".

Entre os contratados estão Ricardo Lay, que estava no Fox Sports e estará na equipe do Rio de Janeiro, Luiz Teixeira, ex-Band, e Victor La Regina, que estava na RBS. Esses dois últimos vão compor o time de São Paulo. Já entre os que mudaram de área dentro do Grupo estão os repórteres Anselmo Caparica, Ben-Hur Correia e Thiago Crespo e os editores Daniela Novo e Artur Capuani.

>> Veja a tabela da Copa do Brasil

Outros profissionais se mantiveram no esporte, mas mudaram de programa ou função. O apresentador Thiago Oliveira deixa os quadros esportivos do "Hora 1" e "Bom Dia São Paulo" para assumir o "Esporte Espetacular" de São Paulo. O seu antigo posto será comandado por Alessandro Jodar. Em Belo Horizonte, Emanoel Araujo e Guilherme Frossard assumem a reportagem.

Ainda de acordo com o portal, na mensagem que circulou internamente anunciando as modificações constava uma homenagem ao repórter Tino Marcos, que encerrou carreira como repórter e saiu da Globo após 35 anos.