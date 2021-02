Galvão fala sobre liderança do Flamengo na penúltima rodada: 'Contrataram o roteirista de 2009'

Com a vitória sobre o Internacional, no último domingo, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada e precisa apenas vencer para garantir o título. O "roteiro" é basicamente o mesmo de 2009, no qual o Rubro-Negro também sagrou-se campeão. Para Galvão Bueno, quem escreveu o "roteiro" dos campeonatos é o mesmo.

- Eu acho que contrataram o mesmo roteirista do Campeonato de 2009, só que ele não contou o final dessa vez. Em 2009, o Flamengo também assumiu a liderança na penúltima rodada. Tal como o São Paulo está brigando para não sair do grupo dos quatro, o Palmeiras era esse caso em 2009 - lembrou durante o "Bem, Amigos!".

Confira a tabela do Brasileirão e simule a última rodada

Citando as semelhanças, Galvão também relembrou que, assim como em 2009, Inter e Flamengo disputavam o título e jogavam a última rodada em casa.

Malas prontas: veja quem tem contrato encerrando nos clubes da Série A após a rodada final do Brasileirão

-Na última rodada, o Inter jogava em casa e o Flamengo jogava no Maracanã sem poder empatar, que é o que acontece agora. Se o Flamengo empatar e o Inter ganhar, o Inter é campeão. E foi a única vez na história que num Beira-Rio lotado, a torcida do Inter vibrou com um gol do Grêmio. O roteiro até domingo está igualzinho, e o final? - finalizou.