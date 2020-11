Gabriel Jesus elogia Domènec, mas cita diferença entre Brasil e Europa

O atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, foi perguntado sobre Domènec Torrent, técnico demitido do Flamengo na última segunda-feira, que trabalhou com o jogador no clube inglês. Em entrevista coletiva na Seleção Brasileira, o atacante elogiou o ex-auxiliar de Pep Guardiola, mas apontou diferenças entre Brasil e o Velho Continente.

- Fiquei quase dois anos com o Dome. É um cara muito gente boa, muito calmo, com qualidade imensa. Mas a pegada do Brasil é diferente do que ele estava acostumado, não quero defender, mas ele entende muito de futebol, treinava, passava treino, ajudava a gente - disse Jesus.

O camisa 9 da Seleção e do Manchester City acredita também que, com a demissão, Domènec repensará alguns conceitos de jogo.

- Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, agora acho que ele vai repensar nos conceitos, não que esteja errado, mas é o que ele acredita. E torço muito por ele - completou.