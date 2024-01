Vasco x Madureira: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (25/01) pelo Campeonato Carioca

Vasco x Madureira disputam hoje, quinta-feira (25/01), a 3° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Madureira ao vivo?

A partida entre Vasco x Madureira poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela CazéTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Vasco x Madureira chegam para o jogo?

Vasco estreou no Campeonato Carioca com uma vitória de 2 a 0 sobre Boavista. Depois, o time empatou com Sampaio Corrêa-RJ por 3 a 3.

Já Madureira iniciou na competição com uma derrota de 1 a 0 para Botafogo, seguida de uma vitória de mesmo placar contra Audax Rio.

Vasco x Madureira: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Medel), Léo, Lucas Piton, Jair (Zé Gabriel), Paulinho, Rossi (Payet), David e Vegetti (Rayan). Técnico: Ramón Díaz.

Madureira: Mota, Almir Sóta, Marcão, Arthur, Evandro, Matheus Lira, Arthur Santos, Patrick Vieira, Pablo Pardal, Hugo Borges e Arthur Martins. Técnico: Daniel Neri.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Madureira

Campeonato Carioca

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 25 de janeiro de 2024, 21h30