Vai rolar! Após paralisação, CBF dá prazo para reinício de Botafogo x Flamengo, pela Supercopa Rei

A partida entre Botafogo e Flamengo, pela final da Supercopa do Brasil, no Mangueirão, será retomada em breve. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o duelo ser paralisado pela forte chuva que atinge Belém. A previsão é que a bola volte a rolar às 17h30.

O duelo foi paralisado aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o gramado do Mangueirão ficou encharcado com a forte chuva. Na ocasião, o Flamengo ganhava o jogo por 1 a 0, gol de Bruno Henrique.

Agora, os jogadores tem cinco minutos para voltar a campo. Assim que retomarem, os atletas terão mais 10 minutos para realizarem aquecimentos.

Havia, no entanto, a possibilidade da partida ser remarcada para outra data. Neste caso, o jogo seria reiniciado em outro dia, com a mesma minutagem e placar do momento da paralisação.